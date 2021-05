Alex Fernández Jr. lui donne le “Oui, j’accepte!” aujourd’hui, pour les affaires civiles, Alexia Hernández

Aussi sur Instagram, Alex Fernandez Jr. Il voulait partager son bonheur avec tous ses followers et “promu” Pepe tout en montrant une partie de son travail à deux des invités dans quelque chose de plus à lui, il a fait savoir qu’il faisait confiance à son styliste habituel Image de balise Manuel Torres.

Pour la famille Fernandez Guinart la bonne nouvelle n’arrête pas d’arriver, d’abord la naissance de Cayetana, fille de Camila et son mari Francisco Barba; aussi la récupération de Alejandro Fernandez de Covid-19 et maintenant ce lien qui a été planifié par Alex Oui Alexia depuis un certain temps.

Alex Fernández Jr. se prépare pour son mariage civil avec Alexia Hernández

La première fois que nous avons connu l’intention de Fernandez Jr. se marier Hernandez C’était en novembre 2020, quand il a révélé le plan qu’ils avaient pour se rendre à l’autel: “Nous avons déjà une date estimée (maintenant nous savons le 14 mai 2021), nous avons déjà tout organisé un peu.”

L’interprète d’Amor de mi alma a abondé, et nous le vérifions, que “ce sera quelque chose de super spécial, ce ne sera pas un mariage gigantesque ou quoi que ce soit du genre; pour la même raison, comme nous le sommes en ce moment (de contingence à cause du coronavirus), nous voulions faire quelque chose de super intime, super privé, super petit ».