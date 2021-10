Alex Fernández, le petit-fils de Chente, fait un adieu déchirant | Instagram

Alex Fernández, petit-fils de Vicente Fernández, traverse une période très difficile et c’était un message récent dans lequel il adressait des mots d’adieu déchirants à un être cher : « Un morceau de mon cœur va au ciel », lit-on dans une partie de son message.

Les chanteur Alex Fernández fils de « Le poulain« et América Guinart, traverse un moment difficile au milieu de l’actualité qui a circulé au sujet de son célèbre grand-père, le chanteur de musique ranchera, Vicente Fernández.

C’est à travers les réseaux sociaux que les Alex Fernández Il a lancé un message déchirant qui a ému tous ses followers, le fils aîné d’Alejandro Fernández est dévasté en lui dédiant les mêmes mots d’adieu qui accompagnaient une belle photographie.

Alex Fernández, le petit-fils de Chente, fait un adieu déchirant. Photo : Capture Instagram.

« Un morceau de mon cœur va au paradis… ma Zarita… ma princesse gâtée, mon amour inconditionnel, ma fille… J’espère que Dieu me donnera la chance de t’avoir à nouveau dans ma vie ! Tu en as été un des êtres que j’ai le plus aimés dans ma vie. Merci pour ces 17 années incroyables et inoubliables, je t’aime et je t’aimerai toute ma vie… tout le temps », peut-on lire dans le message des 27 ans- vieille.

Le petit-fils de María del Refugio « Cuquita« Abarca Villaseñor est un fidèle adorateur des animaux, donc le récent départ de son animal de compagnie l’a laissé abattu.

L’image qu’Alex Fernández a partagée, le frère de Camila Fernández apparaît depuis un fauteuil où on peut le voir faire plaisir à son animal de compagnie, un chien Chihuahua qui a apparemment apprécié les genoux de l’artiste.

L’un des souvenirs qui restera pour la postérité, le fidèle compagnon de « compositeur de musique régionale mexicaine« Je l’aurais accompagné pendant deux décennies et ensemble ils auraient vécu de nombreuses aventures.

Ainsi, ses 687k followers n’ont pas hésité à manifester leur soutien à travers divers messages et réactions sur la carte postale qu’il a partagée il y a 21 heures et cumulé 23.620 likes.

Tu l’as parfaitement décrit Alex ! # amour inconditionnel, je suis vraiment désolé pour votre perte, je serai toujours là avec vous et je vous assure que vous le ressentirez. Je suis vraiment désolé, les premiers messages sont lus en un seul.

Un câlin

Désolé, c’est une star au paradis maintenant @ alexfernandez.g, a écrit sa femme Alexia Hernández via son compte Instagram @wifey_alexia, accompagnée de quelques émojis cardiaques.

Quelle chance Zarita a été avec toi !!! Ils s’en vont physiquement, mais ils restent toujours dans notre âme, décrit une autre des réactions.

La triste nouvelle s’ajoute aux moments sensibles que traverse la dynastie Fernández en raison de l’état de santé délicat de la « Charro de Huentitan« , qui depuis le 6 août dernier était hospitalisé après une chute retentissante sur son ranch »Les trois poulains« .

Maintenant, le descendant de la famille Fernández et mari par le civil de Alexia Hernandez, avec qui elle attend aujourd’hui un bébé, ce que le couple a révélé dans une annonce très spéciale dans laquelle des ballons ont été lancés dans le ciel dans lesquels ils ont partagé le sexe du futur membre de la famille.