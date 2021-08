Alex Fernández serait en tournée avec El Potrillo, après avoir reporté le mariage | Instagram

Le fils d’Alejandro, Alex Fernández, assure que Don Vicente se rétablit très rapidement et explique les raisons pour lesquelles il a annulé son mariage, mais il ne l’a pas fait avec “Poulain”.

Dans une récente interview donnée par Alex Fernández lui-même, dans laquelle en plus de promouvoir son dernier single intitulé “Looking for oblivion”, il ne pouvait s’empêcher de parler de la santé de son grand-père, M. Vicente Fernández.

La santé du “Charro de Huentitan“, a été entourée d’un grand secret ces derniers jours concernant les visites des proches du chanteur.

C’est maintenant, que dans une récente conférence, par Alex Fernández, fils du plus jeune Les poulains et le petit-fils de l’artiste, âgé de 81 ans, a partagé pour “Venga la Alegría”, qu’il a vu “Chente”, et a également anticipé des nouvelles encourageantes sur son rétablissement : “Je lui ai rendu visite plusieurs fois”, a-t-il commenté.

« Je suis allé lui rendre visite plusieurs fois, il va très bien, Dieu merci il s’améliore, c’est un long processus, ce n’est pas comme ça du jour au lendemain tout s’arrange, mais ça avance je dirais extrêmement vite, ça va très bien, le seul danger qu’il a en ce moment c’est qu’il soit à l’hôpital et vous voyez le problème des infections et tout ça c’est le plus délicat, mais ils ont bien pris soin de lui et il s’améliore petit à petit », a-t-il déclaré.

Aussi, le fils aîné de “Foal”, qui a également suivi les traces de son “Tata“, comme il appelle son grand-père, son père et son oncle, Vicente Jr., explique les raisons pour lesquelles il envisage une tournée avec son père.

De la même manière, le jeune interprète de 27 ans a expliqué les raisons pour lesquelles il entamera une tournée avec son père à ce moment-là, malgré avoir annulé son lien religieux après la mauvaise santé de son grand-père.

“Il y a des choses à suivre”

Il y a des choses qui sont du travail, qui doivent continuer, le travail est du travail, le monde continue de tourner et nous devons faire notre truc,

Des choses qui sont aussi comme le mariage, qui est comme une fête, une fête, qu’il y a parce qu’il n’y a pas d’esprit pour faire ça, et à part ça mon grand-père allait aller à mon mariage, j’ai envie d’attendre qu’il être à mon mariage et pouvoir y être en personne,

Nous avons décidé de le reporter indéfiniment, a déclaré le fils d’Alejandro Fernández, qui a été amené au monde le 4 novembre 1993 par l’interprète mariachi et pop avec América Guinart.

Nous avons donc décidé de reporter le mariage indéfiniment jusqu’à ce que tout soit réglé, jusqu’à ce que mon grand-père aille bien, jusqu’à ce que j’aie le temps maintenant, Dieu merci, la tournée arrive, de nombreuses présentations arrivent, mais jusqu’à ce que je puisse le faire et que Dieu le veuille la pandémie va mieux et on peut plus facilement faire le mariage », a-t-il expliqué.

De la sorte, Alex donne un peu plus d’espoir quant au rétablissement de l’interprète de “Ces jalousies”, après les rumeurs selon lesquelles la santé de l’artiste était très compromise.