Le joueur de cricket Alex Hales s’est excusé pour son comportement « imprudent et insensé » en se peignant le visage en noir lors d’une soirée déguisée en 2009.

Le Conseil de cricket d’Angleterre et du Pays de Galles et son club Nottinghamshire enquêtent sur la conduite de l’ancien batteur anglais à la suite du rapport du Sun sur ses actions lors de la fête du Nouvel An.

Hales a été photographié en blackface lors d’une fête en 2009

L’homme de 32 ans a expliqué que la photo provenait d’une soirée costumée à thème en 2009, alors qu’il avait 20 ans, où il s’était déguisé en artiste musical préféré Tupac Shakur.

Mais il s’est maintenant excusé, admettant que ses actions étaient « irrespectueuses ».

Le Nottinghamshire enquêtait déjà mardi sur une plainte déposée par le lanceur d’alerte raciste Azeem Rafiq auprès des députés concernant le nom du chien de Hales.

Rafiq a déclaré que l’utilisation du mot » Kevin » comme terme péjoratif pour toute personne de couleur par son coéquipier du Yorkshire Gary Ballance était » un secret de polichinelle dans le vestiaire anglais » et que Hales avait choisi d’appeler son chien noir par ce nom. dans le cadre de la blague.

Hales nie l’allégation concernant son chien et, dans une déclaration vidéo publiée sur Instagram, a également abordé la question de la fête de 2009.

« Le thème était les musiciens et Tupac [Shakur] est, était et sera toujours mon musicien préféré, alors je suis allé comme lui », a-t-il déclaré.

Instagram @alexhales1

Hales s’est excusé pour ses actions à la fête

« Évidemment, je me rends compte que c’est incroyablement irrespectueux et je tiens à m’excuser pour l’offense que cela a sans aucun doute causée.

« C’était incroyablement imprudent et stupide de ma part et je m’en excuse, et je m’excuse auprès du club pour l’embarras que cela leur aurait causé.

«Ma vingtaine était pleine d’erreurs comme celle-là, des erreurs imprudentes en dehors du terrain qui m’ont coûté, ont laissé tomber la famille, laissé tomber mes coéquipiers, laissés tomber mes amis et les relations étroites que j’avais.

« Certaines de ces décisions que je regretterai pour le reste de ma vie. Au cours des dernières années, être un peu éloigné des projecteurs m’a donné une chance de m’améliorer en tant que joueur de cricket mais aussi en tant qu’humain, en tant que personne en dehors du terrain également. C’est quelque chose que j’ai l’impression d’avoir fait et que je continuerai de m’efforcer de faire.

« En ce qui concerne les allégations concernant le chien, c’est une enquête en cours au club, donc je ne peux pas entrer dans les détails à ce sujet, mais je tiens à réitérer ce que j’ai dit dans ma déclaration – je déplore toutes les formes de racisme et de discrimination. «

Hales n’a pas été étranger à la controverse tout au long de sa carrière.

Le joueur de cricket a été accusé d’avoir discrédité le jeu en 2017 à la suite d’un incident à l’extérieur d’une boîte de nuit à Bristol, impliquant également son coéquipier Ben Stokes.

Stokes a été accusé de bagarre par la police, tandis que Hales a été suspendu pour six matchs de ballon blanc et condamné à une amende par la Commission disciplinaire de cricket.

Hales a également été testé positif à deux reprises aux drogues récréatives au cours de sa carrière – le dernier en 2019, ce qui a conduit à une interdiction de 21 jours du cricket par la BCE.

Sur la photo publiée de Hales à la fête, un porte-parole de la BCE a déclaré : « Nous condamnons fermement toute forme de discrimination. Nous avons mis en place des procédures pour traiter les conduites et les allégations de cette nature et nous enquêterons en conséquence. Nous voulons que le cricket soit un jeu inclusif et accueillant pour tout le monde.

Le Nottinghamshire a également confirmé avoir étendu la portée de son enquête sur Hales pour inclure la soirée déguisée.

« Alex sera soumis à la procédure disciplinaire établie par le club et a indiqué sa volonté de participer à l’enquête », a déclaré le comté.