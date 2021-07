Alex Hernández remporte la deuxième édition du

L’académie de poker la plus convoitée de la planète a déjà proclamé son deuxième champion. C’est Alex Hernández, qui s’est imposé dans une finale d’une véritable crise cardiaque qui a duré une bonne partie de la matinée. Une victoire très spéciale qui lui a valu le grand prix : un contrat d’un an en tant que joueur de la Team Winamax d’une valeur totale de 50 000 euros pour participer aux tournois en face à face les plus attractifs de la planète lorsque la pandémie le permet. Hernández est le deuxième lauréat de la Top Shark Academy, dont le record a été publié par Borja Gross. Tous deux sont désormais de nouveaux partenaires dans le L’équipe Winamax.

La deuxième édition du Top Shark en Espagne s’est terminée par une dernière journée de crise cardiaque, au cours de laquelle les quatre candidats ont eu une chance de gagner. Et c’est que le dernier jour avait tous les ingrédients pour être inoubliable. Trois candidats sont arrivés à ce stade dans un mouchoir, ce qui a fait que le résultat final n’a été connu qu’aux petites heures du matin, après 3 heures du matin. Javi Rodríguez, Borja Cámara ou Pedro Suárez Ils étaient de grands rivaux, bien qu’ils fussent finalement sur le point d’un triomphe que Hernández a remporté avec toute autorité et après avoir signé des performances très remarquables à la fois dans les tests pratiques et théoriques.

“Ça n’a pas été facile. Le test, de par sa nature, nous savions déjà qu’il serait difficile, mais après les premiers jours où je ne trouvais pas la clé pour approfondir les tournois, un tournant est arrivé. Je me suis débarrassé du mauvais karma, j’ai secoué la pression et j’ai complètement changé d’état d’esprit. Une conversation avec des amis et des camarades de classe m’a aidé à passer le test d’une manière différente, et à partir de là, la tendance a complètement changé. J’ai gagné un tournoi devant près de 3000 joueurs, ce qui a renforcé ma confiance et le reste des résultats a commencé à arriver”, a expliqué un exultant. Alex Hernandez qui commence maintenant une nouvelle étape professionnelle en tant qu’ambassadeur Winamax avec beaucoup d’enthousiasme et un peu d’incertitude en raison des temps de pandémie dans lesquels nous sommes plongés : « Pour l’instant je ne sais pas vraiment ce que l’avenir me réserve, avec la situation si incertain que nous vivons tous, sans savoir très bien ce qui va se passer dans un avenir proche. Ce que je sais, c’est que pour moi, c’est une autre étape dans ma croissance en tant que joueur, où je suppose que je gagnerai en visibilité et en popularité. Je l’aborde avec optimisme et avec une grande joie. Dans l’attente de rencontrer l’équipe, je suppose que je vais devoir parler à Stéphane Matheu (Team manager) et avec d’autres personnes que je ne connais pas. J’en ai envie, je suis sûr que ce sera une nouvelle expérience très enrichissante ».

Dans le cadre du prix, Hernandez a également reçu un parrainage d’une valeur de 50 000 euros qui lui ouvrira les portes des tournois de poker les plus importants de la planète tels que Événements en direct Winamax (5 000 euros de Buy-in), Circuit EPT (10 000 euros de Buy-in), WPT Circuit (10 000 euros de Buy-in) ou les WSOP Las Vegas (15 000 euros d’achat). Sans aucun doute, un rêve devenu réalité que Winamax continuera d’offrir à toute sa communauté en Espagne. Et il est très difficile de résister à une récompense si exceptionnelle qu’elle offre la possibilité de rejoindre les rangs de l’équipe la plus titrée d’Europe, aux côtés de certains des meilleurs joueurs de la planète.