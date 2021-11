Alex Jones blâme Gene Simmons sur les commentaires anti-Vaxxer : « Êtes-vous stupide ou êtes-vous consciemment mauvais ?

Promoteur du complot et personnalité médiatique de droite Alex Jones a explosé Gène Simmons pour avoir appelé les personnes non vaccinées « l’ennemi ».

Dans une apparition sur Talkshoplive‘s Rock n Roll chaîne la semaine dernière, le EMBRASSER le bassiste et le chanteur ont déclaré que de nombreuses personnes avaient été détournées du groupe récemment terminé Baiser Kruise car ils n’étaient pas vaccinés. Tous les invités de la croisière, qui était sur un Norwegian Cruise Line bateau, devaient être vaccinés contre le COVID-19.

« Si vous êtes prêt à marcher parmi nous sans être vacciné, vous êtes un ennemi », a déclaré l’homme de 72 ans. Simmons dit le 10 novembre.

« Toute cette idée, cette idée délirante et diabolique que vous pouvez faire ce que vous voulez et que le reste du monde soit damné, est vraiment terrible », a-t-il ajouté. « Nous devons identifier ces personnes et les exposer au grand jour pour que vous sachiez qui elles sont. »

Jones, qui dirige un site Web qui a été accusé à plusieurs reprises de diffuser de fausses nouvelles et des théories du complot, a répondu à Simmonscommentaires de via un message vidéo sur le Infoguerres YouTube canaliser. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « J’ai un message très important pour Gène Simmons ou, comme il est connu, le Démon. Vous prétendez que nous sommes méchants parce que nous ne voulons pas que vous et Big Pharma nous violiez littéralement avec votre OGM Frankenshot. Et puis tu prétends qu’on va te rendre malade et que tu vas mourir si on ne tire pas. Je pensais que le coup te protégeait. Ils admettent que cela ne vous protège pas. Tout cela n’était qu’un mensonge. En fait, cela ne vous donne pas un peu de protection. Cela diminue en fait votre immunité. C’est dans les vraies études.

« Alors, je pose la question : êtes-vous stupide ou êtes-vous consciemment mauvais ? » Jones a continué. « De toute façon, cela n’a pas d’importance, parce que vous êtes littéralement en train de promouvoir au monde que j’ai besoin d’être injecté de force avec ces ordures. C’est une déclaration de guerre contre l’humanité, Simmons, et vous êtes du mauvais côté de l’histoire. »

Les données scientifiques montrent que les vaccins COVID-19 sont extrêmement sûrs et efficaces et ont réduit les hospitalisations et les décès.

Selon FactCheck.org, les taux de mortalité des non vaccinés sont trois à cinq fois plus élevés que ceux des vaccinés chez les 60 ans et plus.

L’efficacité de la Pfizer-BioNTech Le vaccin COVID-19 dans la prévention des hospitalisations et des décès est resté élevé à 90 % pendant au moins six mois, même contre la variante delta hautement contagieuse du coronavirus.

Plus de 195 millions de personnes aux États-Unis sont entièrement vaccinées contre COVID-19 au 14 novembre – environ 59% de la population totale, un Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes montre de suivi. De plus, les taux de vaccination sont inégaux dans tout le pays, de sorte que certaines communautés sont plus proches de l’immunité collective que d’autres.

De retour en août, Simmons testé positif au COVID-19 malgré la vaccination. Son compagnon de groupe Paul Stanley a également attrapé le virus, conduisant le groupe à reporter une poignée de concerts.

À la fin du mois dernier, Pierre roulante magazine a publié une histoire dans laquelle un groupe de EMBRASSER roadies a suggéré que le manque de protocoles COVID appliqués sur le groupe « Fin de la route » tournée d’adieu a conduit à la mort d’un technicien de guitare de longue date, âgé de 53 ans Francis Stueber. Stüber est décédé des suites d’un coronavirus dans sa chambre d’hôtel de Détroit le 17 octobre, deux jours seulement après avoir été mis en quarantaine. Les membres de l’équipage ont affirmé que la tournée n’avait pas pris de mesures de sécurité suffisamment strictes, notamment en ne testant pas tout le monde régulièrement. De plus, certains membres d’équipage auraient déguisé leur maladie et/ou de fausses cartes de vaccination.



