Alex Jones craint des répercussions juridiques une fois qu’il n’est plus en ondes

Alex Jones a déjà fait face à des répercussions juridiques pour ses actions dans certaines situations, notamment la diffusion de théories du complot sur le meurtre de masse à l’école primaire Sandy Hook. Maintenant, il dit qu’il craint d’être retiré des ondes et envoyé en prison.

AUSTIN, TEXAS – 25 AVRIL: Alex Jones assiste à une manifestation devant le Texas State Capitol lors d’un rassemblement appelant à la réouverture d’Austin et du Texas le 25 avril 2020 à Austin, Texas. Le gouverneur Greg Abbott a déclaré qu’il consultait des professionnels de la santé pour créer un plan de réouverture en toute sécurité de l’État du Texas et devrait faire une annonce dans les prochains jours. (Photo de Gary Miller/.)

Dans le clip InfoWars ci-dessous, via Patriot Takes, Jones, qui dirige le réseau médiatique de propagation du complot depuis plus de deux décennies, n’admet pas son rôle dans l’attaque du 6 janvier contre le Congrès, ni n’accepte de culpabilité personnelle pour l’un de ses propres actions. Au lieu de cela, il raconte une nouvelle histoire de complot, suggérant qu' »ils » sont là pour l’attraper, retirer son émission de radio des ondes et l’enfermer.

Alex Jones dit qu’il ne veut pas aller en prison ou être tué, mais s’il est retiré des ondes, « ils » le mettront en prison. Il appelle ça une bataille à mort. pic.twitter.com/xE4MLhkPEs – PatriotTakes 🇺🇸 (@patriottakes) 7 novembre 2021

« S’ils peuvent me faire taire et me retirer de l’antenne, ils vont me mettre en prison. C’est le plan », déclare-t-il, mettant Roger Stone en boucle dans le côté victime de sa théorie du complot. « Même chose avec Roger. C’est pourquoi Roger doit rester à l’antenne. C’est pourquoi nous devons rester dans le combat, car c’est une bataille à mort.

La rhétorique de Jones a été liée à de multiples incidents violents, ses croyants menaçant et harcelant les parents des victimes de Sandy Hook, un auditeur se présentant avec une arme dans une pizzeria après que Jones ait propagé le mythe selon lequel un réseau de trafic sexuel d’enfants lié à Clinton était exploité depuis son sous-sol inexistant, et l’attaque du 6 janvier contre le Capitole.

NPR rapporte que Jones est apparu au Capitole ce jour-là. Bien qu’il ait appelé les participants à reprendre « pacifiquement » le pays, il a également utilisé des rehtoris plus violents, comme déclarer : « nous devons comprendre que nous sommes attaqués, et nous devons comprendre qu’il s’agit d’une guerre du XXIe siècle et obtenir sur le pied de guerre.

Par la suite, Jones a affirmé qu’antifa était derrière l’attaque.