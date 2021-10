Alex Jones perd DEUX affaires Sandy Hook après qu’il ne se soit pas conformé aux ordonnances du tribunal et qu’il doit payer des dommages-intérêts

Aussi impossible que cela puisse être à croire, HuffPo rapporte qu’Alex Jones a été reconnu responsable de deux poursuites judiciaires contre Sandy Hook, mais pas à cause de quoi que ce soit que Jones ait fait. Non, Jones est responsable des dommages causés aux plaignants en raison de ce que lui et ses avocats n’ont pas fait, à savoir se conformer aux ordonnances du tribunal et aux délais. Le non-respect a conduit à deux jugements par défaut. Un jugement est un jugement. La seule chose qui reste à faire dans l’affaire est de convoquer un jury pour déterminer combien d’argent donner aux plaignants, pour régler les faits quant à l’ampleur du préjudice subi par les plaignants. Essayez d’imaginer à quel point un jury pourrait marteler Jones sur des affaires aussi délicates.

Oui, il peut faire appel, mais ses seules questions sont de savoir si le juge avait le pouvoir de faire défaut à Jones et si le jury était dans les limites de la loi… il a très peu d’espoir.

Selon HuffPo :

“La juge Maya Guerra Gamble a rendu lundi sa décision de jugement par défaut contre Jones dans deux affaires différentes, ce qui signifie que lui et Infowars ont été reconnus responsables de tous les dommages et un jury sera désormais convoqué pour déterminer combien il devra aux plaignants »,

La décision – qui est souvent appelée au Texas une « peine de mort » pour une partie qui ne veut pas se conformer aux ordonnances du tribunal – est une rareté dans le monde juridique. Jones, qui en est maintenant à son septième avocat dans ces affaires, a eu des années pour fournir les documents demandés par le tribunal, y compris les e-mails internes de l’entreprise,

«Au total, neuf familles qui ont perdu des êtres chers lors de la fusillade de Sandy Hook ont ​​intenté des poursuites contre Jones et Infowars pour les dommages que lui et son point de vente ont causés. Depuis lors, Jones a perdu plusieurs batailles juridiques dans ses nombreuses poursuites et a été condamné à payer près de 150 000 $ en frais juridiques en 2020 pour ne pas avoir fourni de documents de découverte aux plaignants. »

À un moment donné, il pourrait facilement être en faillite. Ces dommages comportent souvent une partie destinée à punir simplement la personne responsable. Nous n’avons aucune idée du chiffre auquel le jury arrivera, mais il pourrait être énorme. Cela ne pouvait pas arriver à un meilleur gars.

Rawstory a un tweet avec une partie des déclarations de Jones :

Les familles de Sandy Hook poursuivent Alex Jones. C’est ce qu’il a dit à propos de la fusillade. https://t.co/JIwRYmrsmm pic.twitter.com/ddgDfMttjq – Questions médiatiques (@mmfa) 17 avril 2018

