Alex Jones prétend qu’il va « cracher toute la saleté » sur Trump

Adepte de la théorie de conspiration Alex Jones prétend qu’il a de la « saleté » sur Donald Trump, et il va tout lâcher pour nuire à l’ancien président à cause de ses déclarations sur le vaccin pro-Covid.

Trump a récemment suscité une couverture médiatique renouvelée entre son aveu d’avoir été triplement vacciné et sa défense de l’efficacité du vaccin lors de son entretien avec Candace Owens. Cela a été une source de consternation pour certains des partisans les plus inconditionnels de Trump à l’extrême droite, et Jones a récemment dénoncé l’ancien président en affirmant qu’il était « soit complètement ignorant », soit « l’homme le plus méchant qui ait jamais vécu ».

Dans sa dernière émission, le chef d’InfoWars a déclaré « nous souhaitons tous que Trump fasse la bonne chose », mais il a ensuite affirmé avoir « le baseball de l’intérieur sur Trump ». Il ne sait pas ce qui se passe. Après avoir suggéré « nous devons passer à autre chose » de Trump, Jones a suggéré qu’il attirerait l’attention de Trump s’il décidait de « mettre toute la saleté » qu’il a sur l’ex-président.

« Peut-être que je devrais juste vider toute la saleté. Vous savez quoi? Je vais tout raconter sur Trump l’heure prochaine », a déclaré Jones. « Ce n’est pas pour blesser Trump, c’est pour que les gens sachent à quel point il est pathétique quand vous pensez qu’il joue aux échecs en 4D, qu’il va vous sauver et qu’il ne l’est pas ! Ce n’est pas un méchant, mais il ne sait pas ce qu’il fait.

