Alex Kidd dans Miracle World DX arrive sur PC et consoles ⋆ .

Merge Games et le développeur Jankenteam ont annoncé la sortie de Alex Kidd dans Miracle World DX sur PC et consoles. Avec de nouveaux graphismes HD, des améliorations de gameplay et des animations, les joueurs pourront découvrir tous les niveaux du jeu original, ainsi que de tout nouveaux niveaux. Profitez de la bande-annonce de lancement ci-dessous….

Dans ce remake de l’original de 1986, les joueurs seront chargés de tuer le maléfique Janken le Grand et de sauver une fois pour toutes le peuple de Radaxian de son règne tyrannique.

Alex Kidd dans Miracle World DX comprend tous les niveaux et les combats de boss classiques que les joueurs ont appréciés dans le jeu original, mais il y a également eu l’ajout de nouveaux niveaux qui élargissent la tradition entourant ce merveilleux personnage. Les joueurs pourront également profiter du nouveau mode Boss Rush pour ceux qui sont assez fous pour vouloir vivre des combats de boss non-stop. Affrontez Gooseka, Chokkina, Parplin et Janken the Great dans ce nouveau mode stimulant.

Il existe également un mode rétro disponible pour ceux qui souhaitent vivre une expérience presque originale, Miracle World DX , cela permet aux joueurs de basculer entre le nouveau look et le style original à tout moment pendant le jeu.

Avec:

Une recréation du titre classique avec un nouvel art saisissant et des commandes plus fluides. Les nouveaux modes de jeu incluent le mode classique (jouez au jeu original comme les joueurs le faisaient dans les années 80) et le mode Boss Rush disponible avec le jeu standard. De tout nouveaux niveaux qui élargissent l’histoire d’Alex Kidd. Des mécanismes de combat de boss nouveaux et améliorés avec des combats plus intuitifs. De nouvelles pistes musicales et des pistes remasterisées du jeu original.

Alex Kidd dans Miracle World DX est disponible dès maintenant sur Steam, Xbox One, Series X/S, PS4, PS5 et Nintendo Switch.

