Alex Kidd dans Miracle World DX Review ⋆ 10z viral

Alex Kidd est devenu l’une des mascottes de jeu les plus obscures (un pas en dessous de l’homme des cavernes TurboGrafx Bonk, mais au-dessus de Philips ‘ Pac-Man arnaquer KC Munchkin), mais il était autrefois le joyau de la gamme Master System de Sega. C’est pourquoi il est un peu réconfortant que Merge Games célèbre le 35e anniversaire du personnage loufoque avec un remaster de son premier jeu appelé Alex Kidd dans Miracle World DX. Fidèle à son nom, il s’agit en effet de l’édition définitive de Alex Kidd dans Miracle World. Cependant, si une édition définitive de Alex Kidd dans Miracle World DX vaut vraiment la peine d’être joué est une question tout à fait différente.

En tant que produit, Alex Kidd dans Miracle World DX est destiné à faire appel à la nostalgie, c’est pourquoi il est important d’être franc sur ma nostalgie (ou son absence) pour Alex Kidd.

Mon histoire avec Alex Kidd

J’ai grandi comme un enfant Sega, mais j’ai passé ma petite enfance à tenir un contrôleur Genesis plutôt qu’un contrôleur Master System. En conséquence, j’ai toujours associé les plateformeurs Sega avec Sonic l’hérisson. Cependant, avant ma naissance, Sega pensait à Alex Kidd, une sorte de cinglé ressemblant à un singe avec de grandes oreilles (c’était à l’origine censé être un Dragon Ball titre), allait être sa mascotte. Alors que Kidd a joué dans six matchs en quatre ans (qui comprenait une parodie de Shinobi), il a été considéré comme une note de bas de page dans l’histoire après la première Sonique jeu sorti en 1991.

Bien que je n’aie pas un énorme puits de nostalgie pour Alex Kidd depuis mon enfance, j’ai toujours aimé vérifier les jeux plus anciens, ce qui signifie que j’ai vérifié Alex Kidd dans Miracle World des dizaines de fois au cours des 20 dernières années. En règle générale, j’arrivais au premier combat de boss après m’être frayé un chemin à travers des sections de plate-forme mal contrôlées, perdais une partie de pierre-papier-ciseaux (ahem, jan-ken-pon comme le jeu le rappelle aux joueurs 50 fois), puis quitter parce que je pensais qu’il était stupide qu’un jeu repose sur un tel système basé sur la chance pour une rencontre avec un boss. Ainsi, la célébration du 35e anniversaire de Merge Games Alex Kidd dans Miracle World DX semblait être l’occasion parfaite d’essayer de donner Alex Kidd un bon départ plutôt que d’arrêter après 20 minutes.

Eh bien, 35 ans se sont écoulés et Pierre-papier-ciseaux est toujours un mécanicien de patron atrocement mauvais.

Pour le meilleur ou pour le pire, Alex Kidd dans Miracle World DX joue fidèlement

Le plus gros tirage à Alex Kidd dans Miracle World DX c’est qu’il a reçu une superbe mise à jour graphique. En fait, le jeu fait une belle première impression car Kidd et les ennemis sont colorés et ont fière allure. Vous pouvez également revenir à une recréation grand écran des graphiques originaux basés sur des sprites en appuyant sur la bonne gâchette. J’ai été un ventouse pour tout remake qui fait ça depuis Halo : Combat Evolved Anniversary et je l’aime tout autant ici. En fait, j’ai trouvé le jeu plus facile avec les graphismes rétro, car les hitbox peuvent sembler un peu décalées avec les nouveaux graphismes et il y a moins d’éléments d’arrière-plan pour vous distraire des ennemis ou des pièges.

Cependant, une fois que vous commencez à déplacer le protagoniste, vous commencez à vous rendre compte que quelque chose ne va pas car le mouvement semble lent, et que l’atterrissage de sauts spécifiques est un exercice fastidieux. Cela peut sembler être une plainte, et c’en est une dans une certaine mesure, mais c’est aussi le plus grand compliment que je puisse Miracle World DX parce que cela ressemble au jeu Master System. J’avais joué au port PlayStation 3 de Monde Miracle il y a quelques mois à peine et était tout aussi agacé par le mouvement, ils ont donc certainement cloué la sensation du gameplay original malgré une tentative de le moderniser un peu.

Le problème ici est que le gameplay semble tout aussi vieux que le design vieux de 35 ans. Pendant que Alex Kidd a été acclamé par la critique en son temps, il n’a jamais tenu une bougie pour Super Mario Bros. en termes de sensation. Il y a une inclination naturelle à l’élan de Mario et au saut qui n’a jamais cliqué pour moi dans Monde Miracle. Au lieu de cela, les niveaux sont difficiles non pas à cause d’exploits à surmonter, mais à cause des contrôles terribles. Encore une fois, cela se lit comme une plainte, et c’est le cas, mais cela rend également le jeu fidèle à l’original, ce qui est étrangement probablement ce que veulent de nombreux fans de la vieille école.

J’ai été ravi de découvrir que tous les boss ne se battent pas dans Alex Kidd est basé sur pierre-papier-ciseaux, mais les combats réels ne sont pas tellement meilleurs. S’écarter d’un taureau facile à esquiver ou frapper un personnage lent brandissant une épée pendant qu’un singe tire des projectiles est à peu près aussi excitant que de ramasser du papier et d’espérer que mon adversaire aille avec de la pierre. Merge annonce qu’il a un combat plus intuitif que l’original (qui peut être déverrouillé après avoir battu le DX version), mais cela n’apparaît pas réellement dans le gameplay.

le DX La version propose également des types de niveaux supplémentaires, des ennemis, des véhicules et des dialogues supplémentaires. Mais à moins que vous ne soyez un Alex Kidd aficionado, ils se fondent tous dans le reste du jeu, ce qui montre à la fois à quel point il est homogène et identique. D’autres ajouts intéressants incluent la possibilité de changer la nourriture que Kidd collecte à la fin d’un niveau pour avancer (l’onigiri par défaut peut être remplacé par un hamburger, une omelette espagnole et un fish and chips) et un mode de vie infinie qui permettra à quiconque en a assez patience pour finir le jeu. Cependant, il existe encore des contraintes étranges par rapport au titre original, telles que l’impossibilité de revenir en arrière dans un niveau après le défilement du jeu, donc une fois que quelque chose est hors écran, il devient impossible à saisir.

Alex Kidd dans Miracle World DX Review Conclusion

Alex Kidd dans Miracle World DX est un titre un peu étrange auquel attacher une partition. La plupart des personnes intéressées par le jeu savent probablement s’il leur reste ou non une poche de nostalgie pour un titre Sega Master System comme celui-ci. DX porte bien son nom en offrant un lifting, mais il est toujours vrai de Alex Kidd dans Miracle World par conception, ce qui signifie qu’il est incroyablement daté et ne peut pas se comparer aux années 1985 Super Mario Bros., sans parler des meilleurs jeux de plateforme 2D de la dernière décennie. Merge Games a fait de son mieux tout en restant fidèle à l’original, ce qui offre finalement le voyage nostalgique annoncé et un lifting assez magnifique. C’est juste une déception que tout l’attrait de l’emballage, étant une mise à jour de Monde Miracle, c’est aussi ce qui l’empêche d’être un grand jeu en 2021.

But: 6/10

Comme l’explique la politique d’examen de ComingSoon, un score de 6 équivaut à « décent ».

Divulgation : L’éditeur a fourni une copie pour notre Alex Kidd dans Miracle World DX revoir.