Alex lève 5,8 millions de dollars pour apporter DeFi à l’écosystème Bitcoin

Alex, un protocole de finance décentralisée (DeFi) construit sur la blockchain Stacks liée au Bitcoin, a levé 5,8 millions de dollars de financement dirigé par White Star Capital.

Les fonds aideront à piloter le lancement du protocole en décembre et permettront à l’entreprise d’étendre ses équipes de développeurs et d’expérience utilisateur.

Alex vise à être une plate-forme DeFi à guichet unique qui permet des prêts et des emprunts de bitcoins à taux fixe et à terme fixe. Le protocole prend également en charge les lancements de jetons et les échanges décentralisés, à la fois les teneurs de marché automatisés (AMM) et les carnets de commandes hors chaîne.

Alex a été co-fondé par Chiente Hsu et Rachel Yu, qui ont tous deux une expérience dans le développement de stratégies quantitatives pour des banques de Wall Street telles que Credit Suisse, Goldman Sachs et Morgan Stanley. Hsu est le PDG d’Alex.

« Le système financier traditionnel est orchestré d’une manière qui gêne les personnes qui n’ont pas accès aux outils financiers de tous les jours », a déclaré Hsu dans un communiqué de presse. « Nous pensons que la crypto peut rationaliser de nombreux processus financiers, et ce financement nous permettra de créer de nouvelles opportunités pour les femmes et d’autres groupes marginalisés. »

Dans une interview avec CoinDesk, Hsu a fourni deux exemples personnels des limites des institutions financières traditionnelles. La première consistait à envoyer de l’argent à sa belle-mère au Sénégal, un chèque qui devait être distribué à plusieurs membres de la famille. Les frais de Western Union ont pris une partie de l’argent, qui aurait pu à la place aller aux familles.

La seconde impliquait la fille de 14 ans de Hsu, qui voulait une carte de débit et a dû se soumettre à un entretien de 45 minutes avec une grande banque malgré le fait que ses parents aient de nombreuses garanties. Sa fille a ensuite demandé à Hsu de créer un portefeuille crypto en son nom.

«Nous voulons construire ce protocole de service financier pour les non bancarisés et bancarisés qui est vraiment sans permission et sans confiance. Il n’y a aucune barrière à l’entrée pour utiliser ce service », a déclaré Hsu à CoinDesk.