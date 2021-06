Alex Lifeson de Rush dit qu’il a terminé un nouvel album avec Andy Curran de Coney Hatch : “Je suis vraiment excité” à ce sujet

A l’occasion de sa collaboration avec Épiphone et la sortie de la nouvelle guitare Alex Lifeson Epiphone Les Paul Standard Axcess, SE RUER guitariste Alex Lifeson a récemment lancé deux nouvelles chansons intitulées “Le bleu de Kaboul” et “Maison d’espionnage”. Les fans peuvent écouter “Le bleu de Kaboul” et “Maison d’espionnage” dans la vidéo ci-dessous, et découvrez les chansons dans leur intégralité exclusivement sur AlexLifeson.com. Ces deux chansons instrumentales marquent la première nouvelle musique de Fils de la vie en près d’une décennie.

Parler à Sweetwater de la façon dont “Le bleu de Kaboul” et “Maison d’espionnage” est venu à propos, Alexis dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “J’ai toujours eu un home studio, et pour moi, évidemment, c’est une super évasion que d’écrire et de s’amuser dans cette pièce. Je pense qu’après SE RUER arrêté de tourner, je voulais vraiment rester actif, parce que je ne voulais pas perdre les côtelettes et tout ça. J’ai donc commencé à écrire peu de temps après la dernière tournée, et j’ai écrit peut-être une demi-douzaine de chansons. Et ils sont tous très, très différents les uns des autres – l’un a un côté country ; on a ce genre de sensation psychédélique trippante. Donc, ‘Kaboul Blues’ était vraiment juste une expérience en jouant un truc blues avec ce genre de fond psychédélique et trippant. Et plus je m’y plongeais… J’ai d’abord superposé tous les trucs fous et bizarres en arrière-plan, puis j’ai joué le solo par-dessus. Et c’était vraiment très amusant de faire ça et de créer ça – une approche très différente de quelque chose qui est juste très traditionnel dans une forme de musique, pour ajouter ces autres influences. Et alors « Maison d’espionnage » c’est comme deux minutes et demie, mais c’est vraiment percutant et c’est un genre de riff simple, mais je pense que c’est vraiment efficace. Et cela m’a donné l’occasion de m’étendre sur le solo à la fin, ce qui – je ne sais pas – peut-être que vous n’entendez plus autant ces jours-ci. C’était donc vraiment amusant.”

Concernant le processus d’enregistrement des “Le bleu de Kaboul” et “Maison d’espionnage”, Alexis a déclaré: “Quand j’ai commencé avec ces chansons il y a des années, j’ai tout fait – j’ai utilisé des échantillons de batterie, des échantillons de voix, peu importe, parce que je travaillais tout seul. Évidemment, je jouais de la basse sur ‘Kaboul’ aussi bien que « Maison d’espionnage », mais j’ai toujours eu à l’esprit qu’un bassiste jouerait ces parties, parce qu’un bassiste a la sensibilité qu’un guitariste qui joue de la basse n’a peut-être pas. Je suis en quelque sorte dans ce camp. Mais c’était quelque chose de différent, et cela demandait une sensibilité différente. Parce que Andy [Curran, former CONEY HATCH singer/bassist] et je travaillais ensemble sur [another project], je lui ai demandé de jeter un œil à ces chansons et de trouver des parties de basse et des performances plus appropriées, ce qu’il a fait. Pour « Maison d’espionnage », j’avais quelques batteurs en tête, et j’ai un peu déconné avec cette chanson. Mais finalement, il est allé à David Steinberg, qui est un ami proche et mon avocat, en fait, qui a joué dans un groupe punk dans les années 80 et 90. C’était donc un vrai régal pour lui de se mettre dans sa peau et de jouer de la musique.”

Fils de la vie a également révélé plus de détails sur le projet, provisoirement surnommé AUCUNE ENVIE, sur lequel il travaille avec Curran, en disant: “Andy m’a approché il y a environ quatre ans, peu de temps après la dernière SE RUER tournée, à propos d’ajouter un peu de guitare sur certaines des choses qu’il faisait. Et j’ai fait ça. Quelques mois plus tard, il en a envoyé un autre, et c’est ce qu’il a fait. Et puis nous avons commencé à devenir plus sérieux. Et puis nous avons trouvé un grand chanteur, Maiah Wynne, de Portland, Oregon – juste une voix fabuleuse et fabuleuse et un auteur-compositeur et interprète vocal vraiment intelligent. Donc, nous avons essentiellement fait la valeur d’un album de matériel que nous espérons sortir bientôt. Je suis vraiment excité à ce sujet.”

Interrogé sur un éventuel calendrier pour la sortie de sa collaboration avec Curran et Wynne, Alexis a déclaré: “Nous ne travaillons que sur cette partie. Toute la musique est enregistrée. Nous mixons actuellement. Nous sommes bien placés, mais c’est très difficile. L’industrie est tellement, tellement différente de ce qu’elle était certainement Il y a 10 ans, peu importe l’année dernière. Nous verrons. Avec un peu de chance, à la fin de l’été, au début de l’automne, nous aurons peut-être quelque chose. Mais nous sommes très, très excités à ce sujet. C’est plutôt cool, je pense. “

Fils de la vie déjà collaboré avec Wynne sur son single solo de 2019 intitulé “Fille sans peur”, qui présentait Alexis et le Projet de violoncelle de Portland. Wynne a également posé les voix sur une collaboration de mai 2019 entre multi-instrumentiste Marco Minnemann et Fils de la vie titré “Appel des amoureux”.

SE RUER le batteur Neil Peart est décédé en janvier 2020 à Santa Monica, en Californie, après une bataille de trois ans contre le glioblastome, une forme agressive de cancer du cerveau. Il avait 67 ans.

SE RUERLe dernier spectacle de s’est déroulé au Forum de Los Angeles le 1er août 2015. poire a indiqué à l’époque qu’il voulait prendre sa retraite alors qu’il était encore capable de bien jouer, ainsi qu’un désir de passer plus de temps à la maison avec sa jeune fille.

Fils de la vie et bassiste/chanteur Geddy Lee ont dit à maintes reprises que SE RUER ne fera jamais de spectacle à moins que les trois musiciens n’acceptent d’y participer. Ils n’ont pas joué comme SE RUER sans pour autant poire depuis qu’il a rejoint le groupe en 1974.