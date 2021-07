SE RUER guitariste Alex Lifeson a parlé à Andertons Music Co de la musique sur laquelle il travaille depuis la fin de la dernière tournée du groupe il y a près de six ans. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “J’ai deux pistes sur mon site web qui étaient dans la vidéo [to promote the release of the new Alex Lifeson Epiphone Les Paul Standard Axcess guitar] – “Le bleu de Kaboul” et « Maison d’espionnage », Ils s’appellent. C’est donc une petite indication de certaines des choses que j’ai faites au cours des quatre ou cinq dernières années. Actuellement, je travaille avec Andy Curran [of CONEY HATCH] sur certains matériaux. Il m’a envoyé des trucs sur lesquels il travaillait — mec, ça doit faire quatre ans [ago] maintenant – et il m’a juste demandé si je voulais lui mettre des guitares, ce que j’ai fait. Et puis une autre piste est arrivée. Et puis il a changé de chanteur. Et Maiah Wynne est le chanteur actuel de ce projet. Elle vient de Portland, Oregon – une voix fantastique; un grand chanteur avec une grande sensibilité. Et le projet a juste commencé à grandir et à grandir. Et puis j’ai découvert que je remplaçais des parties que j’avais faites plus tôt parce qu’elles n’étaient qu’une sorte de petits morceaux de guitare occasionnels en quelque chose de plus substantiel. Et maintenant, nous avons environ 10 ou 11 chansons sous forme d’album que nous mixons en ce moment. Et j’espère que nous aurons quelque chose à écouter à la fin de l’été [or] début de l’automne de cette année. Je suis vraiment excité à ce sujet. Parce que sa voix est très fragile et délicate à bien des égards, et cela contraste avec la musique lourde et sombre que nous avons composée, c’est une combinaison vraiment, vraiment cool et j’aime vraiment ce truc.”

On lui a demandé si le projet, qui est provisoirement baptisé AUCUNE ENVIE, fera toute tournée une fois l’album sorti, Alexis mentionné: “[It’s] trop tôt pour le dire, surtout après la pandémie. Nous commençons tout juste à nous replonger dans tout cela. En ce moment, nous nous concentrons sur les mixages et le son comme nous le souhaitons et voyons ce que nous pouvons faire en termes de distribution. Et puis on verra.”

Fils de la vie déjà collaboré avec Wynne sur son single solo de 2019 intitulé “Fille sans peur”, qui présentait Alexis et le Projet de violoncelle de Portland. Wynne a également posé les voix sur une collaboration de mai 2019 entre multi-instrumentiste Marco Minnemann et Fils de la vie titré “Appel des amoureux”.

SE RUER le batteur Neil Peart est décédé en janvier 2020 à Santa Monica, en Californie, après une bataille de trois ans contre le glioblastome, une forme agressive de cancer du cerveau. Il avait 67 ans.

SE RUERLe dernier spectacle de s’est déroulé au Forum de Los Angeles le 1er août 2015. poire a indiqué à l’époque qu’il voulait prendre sa retraite alors qu’il était encore capable de bien jouer, ainsi qu’un désir de passer plus de temps à la maison avec sa jeune fille.

Fils de la vie et bassiste/chanteur Geddy Lee ont dit à maintes reprises que SE RUER ne fera jamais de spectacle à moins que les trois musiciens n’acceptent d’y participer. Ils n’ont pas joué comme SE RUER sans pour autant poire depuis qu’il a rejoint le groupe en 1974.



