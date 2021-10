Alex Lifeson de Rush partage la chanson solo instrumentale inédite « Cherry Lopez Lullaby »

SE RUER guitariste Alex Lifeson a partagé une chanson instrumentale inédite intitulée « Cherry Lopez Berceuse ». Le morceau arrive cinq mois après la sortie de deux nouveaux morceaux, « Le bleu de Kaboul » et « Maison d’espionnage », qui ont été mis à disposition à l’occasion de sa collaboration avec Épiphone et la sortie de la nouvelle guitare Alex Lifeson Epiphone Les Paul Standard Axcess. Ces deux chansons instrumentales ont marqué la première nouvelle musique de Fils de la vie en près d’une décennie.

Concernant comment « Cherry Lopez Berceuse » sont venus ensemble, Alexis a déclaré : « Ceci a été écrit pendant la session de mixage de [RUSH‘s] « Les anges mécaniques » [album] alors que j’étais à LA pendant des mois à partir du début de 2012. J’ai fait une interview avec Temps forts et l’intervieweur a amené un ami, un cultivateur estimé qui a fourni un échantillon de sa création nommée Cerise Lopez. Parce que j’étais sur une horloge biologique HNE, j’étais debout presque tous les matins à 5h00 du matin. Je commandais du café, m’asseyais sur le balcon de ma chambre d’hôtel, lisais le journal et me réveillais et faisais des pâtisseries, puis je me plongeais dans des sons amusants pendant que la ville se réveillait. J’ai eu des guitares acoustiques et électriques empruntées pour la durée, heureusement, car rester assis à attendre pour aller au studio était fastidieux et certainement, un bol de cerise gardé mon appétit sain. »

Plus tôt ce mois-ci, Fils de la vie, qui a récemment terminé l’équivalent d’un album avec d’anciens TRAPPE DE CONEY chanteur/bassiste Andy Curran, a été demandé dans un numéro de Guitariste magazine s’il a l’intention de jouer en direct dans un proche avenir. Il a répondu : « Je n’y pense pas vraiment. C’est assez difficile d’essayer de sortir cet album en premier.

« Pour être honnête avec vous, je ne pense pas avoir le courage d’aller sur la route », a-t-il poursuivi. « Je veux dire, s’il s’agissait d’une poignée de spectacles, cela pourrait être amusant, mais tout ce qui va au-delà … Après 40 ans passés assis dans des chambres d’hôtel, je ne suis pas intéressé. J’en ai assez de ça. J’aime ma vie à la maison.

« Je pensais que le fait d’être sur scène me manquerait beaucoup plus, mais ce n’est pas vraiment le cas. J’ai fait quelques choses ici et là. De petites choses – généralement c’est un événement caritatif ou quelque chose comme ça. C’est assez amusant de se lever et jouer avec d’autres personnes, mais toute la production – la grosse machine géante – ne m’attire plus vraiment maintenant. »

Il y a quatre mois, Fils de la vie a parlé plus en détail de sa collaboration avec Curran, provisoirement surnommé AUCUNE ENVIE, dans un entretien avec Eau douce. A l’époque, il avait déclaré : « Andy m’a approché il y a environ quatre ans, peu de temps après la dernière SE RUER tournée, à propos d’ajouter un peu de guitare sur certaines des choses qu’il faisait. Et j’ai fait ça. Quelques mois plus tard, il en a envoyé un autre, et c’est ce qu’il a fait. Et puis nous avons commencé à devenir plus sérieux. Et puis nous avons trouvé un grand chanteur, Maiah Wynne, de Portland, Oregon – juste une voix fabuleuse et fabuleuse et un auteur-compositeur et interprète vocal vraiment intelligent. Donc, nous avons essentiellement fait la valeur d’un album de matériel que nous espérons sortir bientôt. Je suis vraiment excité à ce sujet. »

Interrogé sur un éventuel calendrier pour la sortie de sa collaboration avec Curran et Wynne, Alexis a déclaré: « Nous ne travaillons que sur cette partie. Toute la musique est enregistrée. Nous mixons actuellement. Nous sommes bien placés, mais c’est très difficile. L’industrie est tellement, tellement différente de ce qu’elle était certainement Il y a 10 ans, peu importe l’année dernière. Nous verrons. Avec un peu de chance, à la fin de l’été, au début de l’automne, nous aurons peut-être quelque chose. Mais nous sommes très, très excités à ce sujet. C’est plutôt cool, je pense.

Fils de la vie déjà collaboré avec Wynne sur son single solo de 2019 intitulé « Fille sans peur », qui présentait Alexis et le Projet de violoncelle de Portland. Wynne a également posé les voix sur une collaboration de mai 2019 entre multi-instrumentiste Marco Minnemann et Fils de la vie titré « Appel des amoureux ».

SE RUER le batteur Neil Peart est décédé en janvier 2020 à Santa Monica, en Californie, après une bataille de trois ans contre le glioblastome, une forme agressive de cancer du cerveau. Il avait 67 ans.

SE RUERLe dernier spectacle de s’est déroulé au Forum de Los Angeles le 1er août 2015. poire a indiqué à l’époque qu’il voulait prendre sa retraite alors qu’il était encore capable de bien jouer, ainsi qu’un désir de passer plus de temps à la maison avec sa jeune fille.

Fils de la vie et bassiste/chanteur Geddy Lee ont dit à maintes reprises que SE RUER ne fera jamais de spectacle à moins que les trois musiciens n’acceptent d’y participer. Ils n’ont pas joué comme SE RUER sans pour autant poire depuis qu’il a rejoint le groupe en 1974.