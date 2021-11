Alex Lifeson de Rush se produira au spectacle ‘Andy Kim Christmas’ à Toronto

SE RUER guitariste Alex Lifeson fait partie des musiciens invités qui se produiront à la 17e Andy Kim Noël, qui aura lieu le 8 décembre au Massey Hall de Toronto, Ontario, Canada.

Les Andy Kim Noël a rassemblé des amis et des fans pour célébrer l’esprit et la générosité de la communauté musicale, tous les bénéfices étant reversés à des œuvres caritatives. L’année dernière, le concert a réuni des gens d’un océan à l’autre à la télévision, recueillant plus de 200 000 $ pour porter son argent cumulé amassé à plus de 1,8 million de dollars. Le programme est le fruit de la légende de la musique, et l’un des interprètes de la soirée, Andy Kim.

Jesse Kumagai, président et chef de la direction de Massey Hall, a déclaré : « C’est un honneur pour nous d’accueillir une véritable légende de la musique canadienne à Andy Kim et l’institution connue sous le nom de Andy Kim Noël à Massey Hall. Nous avons toujours admiré Andyl’engagement altruiste d’aider les autres, rassemblant son vaste cercle d’amis talentueux pour organiser l’une des meilleures soirées musicales de l’année, tout en collectant des fonds pour Cadeaux de lumière de CAMH. C’est une démonstration inspirante du pouvoir de la musique à rassembler les gens et à améliorer notre communauté. Nous avons hâte d’être en décembre. »

Andy Kim a déclaré : « Je voulais depuis longtemps faire le spectacle de Noël au Massey Hall historique de Toronto et avec le soutien de Live Nation Canada, je suis ravi d’être l’un des premiers à jouer après leur restauration et d’apporter le Andy Kim Noël de retour devant un public en direct après de très longs mois et, espérons-le, amasser une somme d’argent incroyable pour Cadeaux de lumière de CAMH. »

Au cours de cet événement caritatif unique en son genre, les clients auront droit à un spectacle de divertissement de variétés classique qui comprend des représentations des Fêtes par certains des chanteurs, auteurs-compositeurs et interprètes les plus recherchés du pays. Les invités programmés sont BILLY TALENT, LES CHIENS DE BERGER, Ron Sexsmith, Alex Lifeson, Juillet Noir, Tyler Shaw, Sloan, Guillaume Prince, Mary Margaret O’Hara, Jake Clemons, HOMMES SANS CHAPEAUX, POURSUITE DU BONHEUR, Théo Tams, Beverly Mahood, Géorgie Harmer et CHUR, CHUR, CHUR.

