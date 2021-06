Alex Lifeson de Rush sort sa première nouvelle musique en près d’une décennie

Légendaire SE RUER guitariste Alex Lifeson et Épiphone présente la nouvelle guitare électrique Alex Lifeson Epiphone Les Paul Standard Axcess. Créé par Fils de la vie et les luthiers de Épiphone à Nashville, Tennessee, l’Alex Lifeson Epiphone Les Paul Standard Axcess est désormais disponible dans le monde entier sur Epiphone.com.

Grâce à une collaboration étroite entre Alexis et Gibson, Épiphone a repoussé les limites de la Les Paul classique pour créer l’exclusive Alex Lifeson Les Paul Standard Axcess. La guitare comprend une paire de puissants Épiphone micros – le micro chevalet Pro Bucker 3 et le micro manche Ceramic Pro. Il comprend également des options de division de bobine via les commandes de volume push-pull et un système Graph Tech Ghost Floyd Rose. Ensemble, ces fonctionnalités permettent au joueur d’accéder à la fois aux sons magnétiques traditionnels du humbucker ainsi qu’aux sons acoustiques réalistes du Ghost. Pour plus de flexibilité, vous pouvez mélanger des voix acoustiques et magnétiques pour créer un son riche en couches, puis les acheminer via une prise mono traditionnelle ou utiliser deux câbles pour accéder aux sorties magnétiques et piézoélectriques individuelles.

“L’introduction du modèle Epiphone Alex Lifeson Axcess basé sur mon modèle Gibson Les Paul Axcess a tous les mêmes attributs et caractéristiques que je désirais tant lorsque nous l’avons conçu à l’origine”, déclare Fils de la vie. “Le look, le son, la jouabilité et l’utilité – tout est là pour le joueur à n’importe quel niveau. Je suis très fier de cette guitare.”

A l’occasion de sa collaboration avec Épiphone et la sortie de la nouvelle guitare Alex Lifeson Epiphone Les Paul Standard Axcess, Fils de la vie est fier de lancer deux nouvelles chansons intitulées “Le bleu de Kaboul” et “Maison d’espionnage”. Les fans peuvent obtenir une première écoute “Le bleu de Kaboul” et “Maison d’espionnage” dans la vidéo ci-dessous, et écoutez les chansons dans leur intégralité exclusivement sur AlexLifeson.com. Ces deux chansons instrumentales marquent la première nouvelle musique de Alex Lifeson en près d’une décennie.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).