Dans une récente interview avec Long & McQuade, SE RUER guitariste Alex Lifeson On lui a demandé s’il s’efforçait de recréer ses solos de guitare enregistrés en direct aussi précisément que possible ou s’il essayait de trouver de la place pour improviser et faire quelque chose de différent. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je pense que traditionnellement nous avons toujours essayé de recréer ce qu’étaient nos albums. Donc, certainement dans les premiers jours, ce que vous entendiez sur le disque était ce que vous alliez entendre en direct, sauf que c’est amplifié et c’est en direct. est devenu plus compliqué dans nos arrangements et notre musique, mais nous avons toujours essayé de recréer ce que nous faisions sur un disque en direct. Maintenant, beaucoup de musiciens ou de groupes aiment être assez lâches dans leurs arrangements, et certainement nous aimions improviser , mais pour SE RUER, nous décidions : « D’accord, c’est ici que nous allons improviser pendant deux ou trois minutes au milieu de cette chanson », puis la prochaine fois que nous jouerions cette chanson, ce serait la même chose. Il a donc été improvisé pour la première fois. Mais c’était la nature de notre façon de travailler. Nous étions très anaux pour être assez précis dans tout ce que nous faisions. Nous nous sommes relâchés dans les dernières années. Mais je pense qu’il a toujours été plus important d’essayer de recréer quelque chose que les gens écoutaient et auquel ils étaient habitués. Et certainement avec les solos, c’est tout à fait le cas. Si vous jouez une chanson assez fidèlement et que vous arrivez ensuite au solo, qui peut être un point culminant de la chanson, et ce n’est pas vraiment lié au solo que vous avez écouté un million de fois, c’est très, très décevant, Je pense. J’ai donc toujours essayé d’être aussi proche que possible des solos que je faisais à l’origine.”

A l’occasion de sa collaboration avec Épiphone et la sortie de la nouvelle guitare Alex Lifeson Epiphone Les Paul Standard Axcess, Fils de la vie a récemment lancé deux nouvelles chansons intitulées “Le bleu de Kaboul” et “Maison d’espionnage”. Les fans peuvent écouter “Le bleu de Kaboul” et “Maison d’espionnage” dans leur intégralité exclusivement sur AlexLifeson.com. Ces deux chansons instrumentales marquent la première nouvelle musique de Fils de la vie en près d’une décennie.

SE RUER le batteur Neil Peart est décédé en janvier 2020 à Santa Monica, en Californie, après une bataille de trois ans contre le glioblastome, une forme agressive de cancer du cerveau. Il avait 67 ans.

SE RUERLe dernier spectacle de s’est déroulé au Forum de Los Angeles le 1er août 2015. poire a indiqué à l’époque qu’il voulait prendre sa retraite alors qu’il était encore capable de bien jouer, ainsi qu’un désir de passer plus de temps à la maison avec sa jeune fille.

Fils de la vie et bassiste/chanteur Geddy Lee ont dit à maintes reprises que SE RUER ne fera jamais de spectacle à moins que les trois musiciens n'acceptent d'y participer. Ils n'ont pas joué comme SE RUER sans pour autant poire depuis qu'il a rejoint le groupe en 1974.



