Alex Lora ! Joyeux anniversaire!!!!

José Alejandro Laura Serna, mieux connu sous le nom d’Alex Lora, fête aujourd’hui son anniversaire et nous souhaitons vous raconter quelques détails et curiosités de l’artiste pour fêter un an de vie de plus avec le chanteur.

Alex Lora est un auteur-compositeur-interprète et musicien mexicain très talentueux qui a marqué et laissé sa marque dans le monde de la musique, en particulier dans le genre rock, Alex Lora est aussi une personne qui a ému des millions de personnes avec sa musique, transmettant des messages de paix et bonnes vibrations tout au long de sa carrière professionnelle.

Alex Lora est né le 2 décembre, mais 1952, ce qui signifie qu’il clôture cette année à 69 ans, avec de grands succès Alex Lora est toujours présent sur scène, puisqu’il s’est récemment produit à la Mexico City Arena où des milliers de personnes est venu voir son spectacle et sa musique si reconnus qu’à ce jour, il continue de se transmettre de génération en génération.

Dites-nous quelle est votre chanson préférée et dites-nous à qui vous la dédiez. En attendant, nous voulons vous souhaiter un joyeux anniversaire! ??



