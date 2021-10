Alex Marlow répond aux efforts de Facebook pour minimiser le trafic de Breitbart : « Chaque républicain devrait en prendre note »

Le rédacteur en chef de Breitbart, Alex Marlow, a répondu lundi à un rapport cinglant sur « Tucker Carlson Tonight », suggérant que les employés de Facebook avaient poussé à supprimer le média de droite malgré les objections des responsables essayant d’éviter un retour de bâton politique.

L’effort interne, capturé dans les conversations sur les babillards électroniques examinés par le Wall Street Journal, alimente les inquiétudes persistantes selon lesquelles le géant de la technologie traite les médias différemment en fonction des opinions politiques.

Breitbart aurait été ciblé par des employés qui espéraient supprimer la fonction News Tab, en particulier au milieu des manifestations qui ont suivi la mort de George Floyd par la police de Minneapolis l’année dernière.

FACEBOOK FAISANT FACE AUX MESSAGES SUR LES POSTES DE CENSURE

UKRAINE – 2021/10/04 : Dans cette photo, illustration d’un tweet sur Twitter avec un statut Facebook affiché sur un écran de smartphone avec un arrière-plan du logo Facebook. Les applications de médias sociaux Facebook, Instagram et WhatsApp connaissent une panne mondiale. (Photo Illustration par Mykola Tys/SOPA Images/LightRocket via . Zuckerberg : . ( | Mykola Tys/SOPA Images/LightRocket via .)

« Il y a littéralement des milliards de pages Facebook et cette page, pour une raison quelconque, déclenche la gauche à un degré si incroyable qu’ils doivent se plaindre à leurs patrons pour nous faire censurer », a déclaré Marlow à Carlson. « Heureusement, cela n’a pas encore totalement fonctionné, mais chaque membre républicain du Congrès devrait en prendre note. Cela est arrivé avant les élections de 2020. Toutes leurs critiques à notre égard étaient avant 2020. Cela change les votes et change les esprits. »

En 2020, Facebook avait commencé à suivre les « grèves » pour les contenus jugés faux par des vérificateurs des faits tiers », rapporte le New York Post. Les récidivistes pourraient être suspendus de publication. Les escalades sont plus fréquentes contre les médias conservateurs, selon le rapport.