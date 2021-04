Álex Márquez et son pouls avec Marc à Portimao: "C’est un salaud, il m’a battu la première fois"

Le GP du Portugal a offert un week-end intense à la famille Márquez. En plus du retour de Marc à la course neuf mois après sa blessure à Jerez, les deux frères ont réussi à terminer dans le «top dix» de la course, séparés par seulement quatre secondes. Bien sûr, Marc, septième, devançait à nouveau Àlex, huitième.

Avec son ironie habituelle, Àlex a apprécié le retour de Marc: “C’est un salaud, il m’a battu la première fois”, dit-il lors d’une conférence de presse en riant. «J’ai fait toute la course derrière lui et j’ai dit, ‘putain’. J’ai essayé de pousser, mais à 10 tours de la fin, il a commencé à faire 1h40 et je me suis dit: ‘Ok, je ne peux pas’ . C’est Marc. “

Plus sérieusement, le moindre des Márquez, qui cette saison court chez LCR Honda après avoir quitté son poste chez Repsol Honda à Pol Espargaró, a reconnu que “ce fut un week-end spécial pour toute la famille. Cela aurait pu être mieux, mais nous avons tous les deux terminé avec de bons résultats et je dois dire que son retour a été incroyable après de nombreux mois. Il n’était pas habitué à la course et il a commis des erreurs, également en dépassement. Mais de toute façon, jusqu’au dernier tour, c’était incroyable. “

“Je crois que L’arrivée de Marc a été bonne pour tout le monde, mais surtout pour Honda. Après presque un an, il est satisfait de tout le travail accompli par Honda. Il est vrai que certains paramètres et certaines choses doivent encore être ajustés et améliorés, car avec les nouveaux pneus, nous souffrons, nous devons donc continuer à nous améliorer. C’est une bonne référence pour tout le monde de commencer à travailler sur le meilleur set-up pour la moto, mais comme nous l’avons vu aujourd’hui, cela nous a battus. La moto a l’air bien et je pense que nous avons une bonne base pour commencer à nous améliorer. Avec Marc, c’est plus facile d’obtenir des retours et c’est lui qui connaît le mieux cette moto », a-t-il ajouté. Àlex.

Sur les larmes de Marc quand il est arrivé à la loge sous les applaudissements, Àlex Il a commenté que «sa réaction était normale, car il sait mieux que quiconque quelle était sa situation. Il méritait de terminer septième et il a fait un travail incroyable tout le week-end. C’est surprenant ce qu’il a fait de voir comment il avait son bras. J’ai essayé d’apprendre “.

MotoGP sur DAZN disponible en direct et à la demande. Abonnez-vous et commencez votre mois gratuitement

En ce qui concerne sa progression, après les deux podiums qu’il a obtenus lors de sa première année dans la catégorie avec la Honda officielle et compte tenu des problèmes qu’il a avec la moto LCR, Àlex a souligné que “Il faut être heureux, être positif et après la catastrophe Le Qatar est un bon point de départ pour continuer à travailler. Ici, l’objectif était de finir et de mieux dans les points. Nous l’avons fait et continuons à grandir. “

Le ’73’ était motivé avant le prochain rendez-vous du calendrier, le 2 mai à Jerez: «C’était un bon circuit pour notre moto l’année dernière. Il semble que les conditions vont être un peu meilleures car l’année dernière il faisait très chaud et c’était très difficile de terminer la course et c’était ma première course, mais je pense nous pouvons faire un excellent travail, je travaille et c’est un bon point après le Qatar. Ce sera un circuit sur lequel travailler et essayer de reprendre confiance. “