Álex Márquez fait son autocritique

29/09/2021 à 16h05 CEST

Alex Marquez Il ne connaît pas une saison facile avec le satellite LCR Honda après ses débuts prometteurs dans la catégorie reine l’an dernier, avec l’équipe officielle Repsol Honda, lorsqu’il a joué dans une saison en cours et est monté deux fois sur le podium. Le frère de Marc Márquez, champion du monde de Moto2 et Moto3, n’a pas réussi à obtenir de bons résultats lors de ses 14 premières courses avec l’équipe de Lucio Cecchinello, se classe 16e au classement général et est le quatrième coureur à avoir chuté le plus cette année, derrière son frère Marc (20 ans), Iker Lekuona (19 ans) et son remplaçant Repsol Honsda, Pol Espargaró (15 ).

A la veille de sa participation au GP des Amériques et après l’important double test MotoGP à Misano, Álex Márquez a analysé sa situation difficile dans une interview pour DAZN. “Je n’ai pas eu à vivre les années les plus faciles de Honda. La saison, en général, a commencé de manière difficile. Mais vous devez être positif et passer à autre chose. Il a été difficile de comprendre beaucoup de choses, surtout si vous êtes le seul qui tombe en panne, ou c’est la moto, ou ce qui se passe”, pointe le ’73’,

Concernant les problèmes que tous les pilotes Honda rencontrent cette année – la victoire de Marc en Allemagne est la seule cette année pour la marque à l’aile dorée – Álex souligne RC213V : “Je pense que là où le problème principal est où nous ne pouvons pas évoluer cette année en raison de la réglementation (moteur). Mais c’est là qu’ils essaieront de faire un pas pour l’année prochaine. Honda a l’attitude et ils sont réceptifs à ce grand étape », dit-il. .

Le benjamin des Márquez est conscient qu’en 2022, quand la plupart des pilotes mettront fin à leur contrat, il y aura beaucoup de mouvement dans les bureaux et il devra gagner en continuité : « J’ai appris que dans ce monde on ne vit pas dans le passé et vous ne pouvez pas vivre en pensant à l’avenir. Pour continuer en MotoGP, je dois beaucoup m’améliorer. Nous verrons ce qui se passera en 2022 et nous y réfléchirons. Les contrats seront plus lents, pas aussi tôt que les autres années. Mais 2022 est l’année où nous devons tous faire un pas en avant », admet-