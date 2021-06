Àlex Márquez : “Il n’y a pas d’excuse, je dois aller de l’avant”

Trois chutes en six grands prix. Huitième à Portimao, sixième au Mans et quatorzième au Mugello. Sans doute, Àlex Márquez ne connaît pas un début de saison très chanceux et son arrivée chez LCR Honda ne répond pas aux grandes attentes qu’il avait laissées l’an dernier lors de ses débuts dans la catégorie reine MotoGP avec l’équipe officielle Repsol Honda, réalisant deux podiums. Ce sont de mauvais moments pour les Marquez. Egalement pour Marc, qui est toujours accablé par ses problèmes physiques. Nous avons parlé de tout cela avec Àlex à la veille de la course à domicile, le Grand Prix de Catalogne, qui débute ce vendredi sur le Circuit de Barcelone.

Après vos débuts prometteurs en MotoGP en 2020, pensez-vous avoir pris du recul cette année ?

Oui, à la fois à cause des résultats et à cause de mon niveau de confiance avec la moto. Je ne ressens pas la même chose que la façon dont j’ai terminé la saison dernière. Je ne suis pas à mon meilleur. Mais il faut continuer à pousser et quoi de mieux qu’un circuit que je connais parfaitement et dans lequel j’ai gagné, comme celui de Montmeló, pour m’arracher cette épine et être le lex de l’année dernière. En raison de mon style de pilotage, je pense que cela peut être un bon circuit. Nous devrons commencer avec une grande intensité dès vendredi matin, être très concentrés et avec des choses très claires.

A quoi attribuez-vous ce ralentissement ?

Je n’ai pas la confiance nécessaire avec la moto. Et avec une Honda quand on baisse l’intensité c’est plus accusé. Commencer l’année avec autant de chutes érode votre confiance, vous n’avez pas la confiance nécessaire pour jouer un peu avec le vélo. Lors du test de Jerez, nous avons apporté un changement à l’électronique qui nous a beaucoup fait mal. Ensuite, nous nous sommes améliorés, mais nous devons trouver ce tournant pour redevenir aussi compétitifs que possible et que nous devrions l’être.

Il n’y a pas que toi. Tous les pilotes Honda souffrent à chaque course cette saison, partagent-ils leurs problèmes ?

L’information est partagée, d’une certaine manière. Je parle à Marc et Nakagami. Et si je dois parler à Pol Espargaró, je n’ai aucun problème, encore mieux, car c’est un moment où nous devons faire la somme à quatre. Marc aide beaucoup à cause de son expérience.

Le changement d’équipe a-t-il influencé vos doutes ?

Non, la différence pour le changement est de zéro. L’équipe m’a très bien accueilli et je me sens très soutenu. Il est important d’être ensemble et d’ananas dans les bons comme dans les mauvais moments. Vous n’avez pas non plus à chercher d’excuses, je suis le premier à me critiquer et je dois faire un pas en avant. Je n’obtiens pas 100 pour cent, même si je pense que je suis sur le point d’être plus compétitif et plus cohérent. Je suis très têtu et je continuerai à insister.

Votre frère Marc vous a-t-il donné des conseils à ce sujet ?

Bon, il en a assez avec le sien… mais oui, il comprend ce que je vis. On se connaît tellement que parfois il n’est pas nécessaire de parler, d’un regard ou d’un geste on se dit tout. Marc sait que je suis un coureur qui a besoin d’avoir tout en place pour être rapide et c’est le premier qui m’encourage à continuer d’insister.

Et comment voyez-vous la situation que vit Marc ?

Marc au Mugello était honnête avec lui-même. Il manque une partie physique et certains désagréments l’empêchent de performer à 100%. Cet instinct de vainqueur qu’il a lui fait faire des erreurs, car cela ne vient pas physiquement. Mais je ne doute pas qu’il sera celui d’avant, le Marc des arrêts ou celui qui a fait ce qu’il voulait avec la moto.

Ce week-end les fans retournent dans les tribunes du Circuit. Heureux?

C’est fantastique d’avoir un public et plus encore au Grand Prix à domicile. Ici, les gens vous transportent toujours à la volée. Nous continuerons dans notre bulle et c’est la bonne chose à faire dans la situation actuelle, mais le circuit aura un environnement différent et cela touchera d’une manière ou d’une autre les pilotes. Maintenant, c’est un environnement beaucoup plus froid. Travailler est plus calme et vous avez plus de liberté, mais je ne change pas d’avoir des gens autour pour rien. En fin de compte, nous courons pour les fans.

Quels pilotes peuvent se battre pour le titre en fin d’année ?

Pour l’instant il est évident que Quartararo, la Yamaha et la Ducati officielle semblent avoir quelque chose de plus et sont plus régulières, mais nous n’avons fait que six courses et en deux ou trois tout peut changer très vite. Je pense que la Coupe du monde est encore très ouverte et jusqu’à environ la mi-saison, nous ne verrons pas plus clairement où en est chacun.

Et où pensez-vous être à ce stade ?

Eh bien, vous devez être positif. Maintenant, nous ne sommes pas là où nous voulons être, mais nous sommes sortis du pire. Il y a de la place pour la récupération et nous travaillerons dur pour y parvenir.