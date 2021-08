Alex Molcan passe le tour de l’US Open

25/08/2021

Le à 04:45 CEST

joueur slovaque Alex Molcan, numéro 138 de l’ATP, a rempli les pronostics en s’imposant en une heure et vingt-quatre minutes pour 6-3 et 6-3 à Kimmer Coppejans, joueur de tennis belge, numéro 210 de l’ATP, au tour de qualification de l’US Open. Avec ce résultat, le vainqueur parvient à ajouter de nouveaux points à son classement pour pouvoir participer à l’US Open.

Le joueur de tennis belge n’a pas réussi à casser le service, tandis que Molcan l’a fait 3 fois. De plus, le Slovaque a obtenu 87% au premier service, une double faute et a pris 72% des points de service, tandis que son adversaire avait un premier service de 74% et une double faute, réussissant à remporter 58% des points au service.

Dans le tournoi New York (US Open) une phase de qualification est préalablement réalisée au cours de laquelle les joueurs les moins bien classés s’affrontent pour obtenir le score le plus élevé possible pour entrer dans le tournoi officiel avec le reste des candidats. Durant cette phase spécifique, 128 joueurs s’affrontent. De même, il se déroule entre le 24 août et le 12 septembre sur un court en dur à ciel ouvert.