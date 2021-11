Alex Osuna a effectué son premier survol

Par Dency Milan

Il y a quelques jours à peine, le voltigeur Alejandro Ozuna a frappé son premier indiscutable en Arco League. Avec tout le talent qu’il porte dans son nom de famille, il a fini par décrocher son premier home run de sa carrière sportive.

Longue nuit à Ciudad Obregón, où les Charros en tant que visiteurs ont réussi à remporter le match 7-2, avec une victoire d’Adrián Guzmán (1-2, 3,74) et une défaite d’Alexis Portillo (1-2, 2,38). Avec quelques échanges précoces dans les troisième et quatrième manches, les Charros de Jalisco ont mené le match pour obtenir leur victoire et rester dans la course pour la tête et une bonne position pour le deuxième tour de la saison. Ligue de l’Arc mexicain du Pacifique.

Eh bien… avant la panne de courant à Obregón (ENCORE), nous avons organisé un rallye de 4 courses dans le 4️⃣🔼 # LAMPxSky #SkySportsMx pic.twitter.com/0Wb5tYiNVp – Charros de Jalisco (@charrosbeisbol) 4 novembre 2021

Jesús Aguilar a été le plus remarquable pour les Charros lors de la connexion 5-2, avec deux produits pour la cause. Les Yaquis parviennent à marquer deux à l’entrée de la chance, pour rattraper le résultat, obtenu par le manque de contrôle des lanceurs de Jalisco.

Murillo n’est-il pas en 3B ? Eh bien, nous avons l’ÉLÉGANT Terrazas🤠🐴 # LAMPxSKY #SKYSportsMx pic.twitter.com/gVazzEDxAK – Charros de Jalisco (@charrosbeisbol) 4 novembre 2021

Mais l’événement le plus marquant et inhabituel s’est produit en neuvième manche lorsque le jeune rookie Alejandro Osuna (Alex), frère du talentueux ex Grandes ligues, le lanceur Roberto « el canoncito » OsunaIl est entré dans la boîte à pinces par « le chiot » Japhet Amador, pour donner un peu de continuité à sa formation et à son talent.

Le résultat a été immédiat, Alex Osuna a buté deux balles et zéro frappe sur tout le terrain droit, avant les envois de Jorge Ramos qui a dû être victime de l’histoire personnelle d’Alex, enchaînant ses premiers home runs en League Bow.

CLASSE DE STICK DE @alexosuna118 ! C’est ainsi qu’Osuna a connecté son premier RH en LMP.#LAMPxSKY #SkySportsMX pic.twitter.com/kqGO36I8Eh – Charros de Jalisco (@charrosbeisbol) 4 novembre 2021

Sans doute le talent du plus jeune des Osuna, qui commence déjà à faire sa marque dans l’Arco League, en faisant son nom important, et en se détachant d’être connu par le qualificatif du frère de Roberto Osuna.

Il y a du talent, le plafond définira Alex.