Alex Ovechkin bat le record de buts en avantage numérique avec une explosion vintage

L’attaquant des Capitals de Washington Alex Ovechkin a battu le record de la LNH pour les buts en avantage numérique de façon spectaculaire vendredi soir.

Son tir sur réception au-dessus du cercle a battu le gardien de Detroit Thomas Greiss avec 2:51 à jouer et seulement une seconde (ou peut-être moins) à jouer en avantage numérique. C’était le 275e de sa carrière, dépassant Dave Andreychuk.

Ovechkin ajouterait un but dans un filet vide pour sceller la victoire 3-1 de Washington.

Le but record était vintage. Personne n’a jamais tiré la rondelle aussi bien qu’Ovechkin. Il est accablant. Il est précis. Il trouve des moyens de s’ouvrir. Il obtient ses coups à travers la circulation.

Même si vous savez que la rondelle finira par se diriger vers lui et que vous l’avez vu marquer de cette façon des centaines de fois, c’est assez surprenant :

Quelle beauté.

Ovechkin a 36 ans et joue l’un des meilleurs hockeys de sa carrière :

Ovechkin continue également de grimper la liste des buts de tous les temps. Il lui faut 12 buts pour égaler Jaromir Jagr pour la troisième place (766) et 47 pour atteindre Gordie Howe en deuxième (801). Wayne Gretzky détient le record de tous les temps à 894, une marque qui semblait autrefois intouchable compte tenu de l’amélioration des gardiens de but et de l’accent mis sur les systèmes défensifs à cette époque.

Mais Ovechkin continue de marquer. C’est remarquable. Et, aussi, il est très froid.

« Oui, c’est un endroit plutôt cool, évidemment. »

Merci, Ovi.