Alex Ovechkin continue de grimper vers le record de Gretzky en égalant Hull

Honnêtement, je commence à manquer de mots pour décrire Alex Ovechkin. À 36 ans, Ovechkin continue de défier la courbe de vieillissement typique de la LNH alors qu’il poursuit le record de buts insaisissable de Wayne Gretzky à un rythme effréné.

Lundi, Ovechkin a ajouté un autre but à son total avec le 741e en carrière, égalant Brett Hull au quatrième rang de l’histoire de la LNH pour les buts marqués. Contre les Sabres de Buffalo, Ovechkin a ajouté à l’avance des Capitals de Washington avec un tir de déviation initialement attribué à Dmitry Orlov, mais remis au capitaine de l’équipe après coup.

Bien que ce ne soit peut-être pas le but typique que vous voyez d’Ovechkin – son célèbre tir sur réception de son bureau dans le cercle – ce décompte de hockey gras l’a aidé à le remettre au sommet du classement des buts de la LNH pour la saison.

Alex Ovechkin (@ovi8) vient d’égaler Brett Hull au quatrième rang de la liste des buts de tous les temps de la LNH avec 741… 😳 pic.twitter.com/XSMMPnlNqd – LNH (@NHL) 9 novembre 2021

Avec ce but, Ovechkin a maintenant 11 matchs cette année en 12 matchs et a également dépassé Leon Draisaitl, 26 ans, au titre de meilleur buteur de la LNH. C’est sans aucun doute l’un des meilleurs débuts de saison qu’Ovechkin ait jamais connu dans sa carrière. Alors que le pourcentage de tirs d’Ovechkin de 18% va probablement régresser un peu, il est sur un rythme de 75 buts cette saison, ce que peu de gens pensaient possible à son âge.

Année après année, Ovechkin continue de trouver un autre équipement pour se dépasser. Aujourd’hui à seulement 153 buts de Gretzky, l’histoire continue de se faire sous nos yeux.

Il est difficile de ne pas penser à ce qui aurait pu être pour Ovechkin au cours de sa carrière si deux lock-out et deux saisons raccourcies par COVID ne lui ont pas enlevé au moins 100 matchs. Non seulement cela, Ovechkin n’a pratiquement jamais manqué de temps dans sa carrière en raison d’une blessure, ce qui rend son parcours en tant que meilleur buteur de l’histoire moderne de la LNH encore plus impressionnant.

En peu de temps, Ovechkin dépassera Hull pour s’emparer de la quatrième place de tous les temps dans le livre des records de la LNH. A 766 buts, le grand Jaromir Jagr attend son tour pour qu’Ovechkin le dépasse, une marque qui sera très probablement atteinte cette saison. Ovechkin a encore beaucoup de hockey à jouer devant lui et, pour ma part, je suis impatient de voir où cela le mènera.

