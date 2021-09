Alex Palou Champion Indycar 2021

Doux et stable, comme il l’a été toute la saison, Alex Palou s’est qualifié pour son premier championnat IndyCar avec une course facile du dimanche au Grand Prix de Long Beach.

Le joueur de 24 ans est devenu le premier Espagnol à remporter le championnat de la série IndyCar et l’a remporté lors de sa deuxième saison aux États-Unis avec une quatrième place sur le parcours temporaire du centre-ville qui longe le front de mer de Long Beach.

Colton Herta a remporté la course – Long Beach est considéré comme sa piste à domicile – pour sa deuxième victoire consécutive et sa troisième de la saison. Josef Newgarden a terminé deuxième et Scott Dixon, le sextuple champion en titre, a terminé troisième avant de remettre la couronne IndyCar à son coéquipier Chip Ganassi Racing.

Le rêve de Palou de grandir en dehors de Barcelone était de se rendre un jour en IndyCar et s’il avait de la chance, il pourrait peut-être faire un tour avec Ganassi. Il a manifesté les deux objectifs lorsque, en tant que recrue IndyCar l’année dernière, il s’est présenté à Ganassi lors du premier Indianapolis 500 de Palou et l’a transformé en un tour pour cette saison.

Palou a remporté le premier match de la saison, a terminé deuxième de l’Indy 500 et a mené le classement 12 des 16 semaines. Après avoir gravi les échelons européens, Palou a couru deux ans au Japon et n’a pas remporté de titre depuis qu’il a pratiqué le karting à l’adolescence en Espagne.

Mesdames et Messieurs, votre champion 2021 NTT INDYCAR SERIES.#INDYCAR // @AlexPalou pic.twitter.com/fEqHzG99w8 – SÉRIE NTT INDYCAR (@IndyCar) 26 septembre 2021

Maintenant, Palou a rejoint un club exclusif d’étoiles dans le club d’élite «J’aime les gagnants» de Ganassi. Le titre était le 14e des courses de roues ouvertes américaines pour Ganassi parmi six pilotes et est arrivé 25 ans après que Jimmy Vasser a donné à l’organisation son premier championnat.

Palou rejoint Vasser, Alex Zanardi, Juan Pablo Montoya, Dario Franchitti et Scott Dixon en tant que champions Ganassi des roues ouvertes ; il est le premier champion Ganassi depuis Montoya en 1999 non nommé Franchitti ou Dixon, qui a combiné pour neuf titres de 2008 à l’année dernière.

Franchitti est maintenant l’entraîneur des pilotes de Ganassi et Palou est considéré comme le meilleur pilote du n ° 10 en tant que coéquipier de Dixon depuis qu’une blessure à la tête a forcé Franchitti à prendre sa retraite au début de 2013. Palou est le premier pilote Ganassi depuis Franchitti à battre Dixon au classement de la saison.

Palou détenait une avance de 35 points sur Pato O’Ward au début de la course et n’avait besoin que de terminer 11e ou mieux pour décrocher le titre. O’Ward a été éliminé de la course 18 tours après son départ et Palou n’avait plus qu’à atteindre la ligne d’arrivée à partir de là.

O’Ward a été éliminé de la course au titre à seulement 18 tours lorsque son arbre de transmission s’est cassé à cause d’un contact dans le tout premier tour de la course.

O’Ward avait besoin que Palou passe une journée désastreuse pour devenir le premier champion mexicain d’IndyCar. Mais le joueur de 22 ans a été frustré tout le week-end, même s’il avait juré de tout mettre en œuvre pour perturber la course de championnat.

Il était mécontent de sa voiture lors des essais vendredi, puis furieux samedi lorsqu’une décision de l’IndyCar l’a empêché de se qualifier pour le dernier tour des qualifications. Cela a placé O’Ward en huitième position au début de la course – dans un trafic qui a conduit à un désastre au premier tour. Il a été filé par derrière par Ed Jones quelques minutes seulement après le début de la course alors qu’il était huitième.

“Ce n’est pas la première fois qu’il nous frappe”, a déclaré O’Ward. “Je souhaite juste qu’il puisse utiliser un peu plus sa tête, au moins respecter les gars qui se battent pour le championnat.”

Alors qu’O’Ward ralentissait sa voiture sur la piste, le chef d’Arrow McLaren SP, Zak Brown, leva les bras avec dégoût sur le chronomètre de l’équipe. Quelque six heures plus tôt, Lando Norris a perdu une chance de remporter sa première victoire en Formule 1 lorsque le pilote McLaren a glissé sur un parcours humide en Russie en tant que leader tardif.

“Ce n’est certainement pas un grand jour, à la fois ici et en Russie, avec de si grands espoirs”, a déclaré Brown. “Assez décevant que Pato ait été éliminé par un mouvement amateur avant même que la course ne commence.”

O’Ward a remporté deux courses cette année, sa deuxième saison complète en IndyCar, et a remporté un test de F1 avec McLaren prévu pour novembre.

« Je suis fier de l’équipe. Je suis fier de moi », a déclaré O’Ward. « J’attends avec impatience l’année prochaine. Je pense que nous avons une excellente base de référence pour commencer et voir si nous pouvons obtenir plus de victoires et nous battre pour une chance de remporter un autre titre. »

Ed Carpenter Racing a annoncé avant la course que Rinus VeeKay, 21 ans, reviendrait pour une troisième saison. VeeKay a remporté sa première victoire en carrière plus tôt cette année sur le parcours routier d’Indianapolis et l’a suivi avec une place de départ au premier rang une semaine plus tard pour l’Indianapolis 500.

Le pilote néerlandais a culminé à la quatrième place du classement cette année, mais a raté une course parce qu’il s’est cassé la clavicule dans un accident de vélo. VeeKay n’a pas terminé plus haut que 16e dans les sept courses depuis sa blessure.

La troisième saison fait de VeeKay le pilote à temps plein le plus ancien des 10 ans d’histoire d’ECR. Carpenter, le propriétaire de l’équipe, ne roule que sur des ovales et partage la voiture avec un autre pilote pour les parcours sur route et dans la rue.

Carpenter n’a pas dit si Conor Daly reviendrait dans ce rôle la saison prochaine, mais Daly a toujours ECR sur sa liste et ne s’attend pas à établir un calendrier de saison complète avec une seule équipe. Ryan Hunter-Reay a été mentionné comme candidat à ECR. (Rapport de Jenna Fryer)