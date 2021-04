Àlex Palou, dix-septième à Saint-Pétersbourg (Floride), continue de mener

25/04/2021 à 23:33 CEST

L’Espagnol Àlex Palou reste le leader de la série IndyCar malgré sa dix-septième place ce dimanche sur le circuit urbain de Saint-Pétersbourg (Floride), où le jeune pilote américain Colton Herta a remporté sa première victoire dans la compétition.

Palou, de l’équipe Chip Ganassi Racing Honda et qui a remporté dimanche dernier le premier essai, au Barber Motorsports Park en Alabama, a mené la course pendant deux tours mais a terminé à la dix-septième position malgré la fin de sa carrière à un tour de la fin. Il a ajouté 14 points.

La bonne nouvelle pour Palou, 24 ans, c’est qu’il reste en tête du classement général, dans lequel a 67 points, deux de plus que le champion en titre australien Will Power et le néo-zélandais Scott Dixon, huitième et cinquième ce dimanche en Floride.

Colton Herta a laissé derrière lui la frustration qu’il a vécue la semaine dernière au Grand Prix d’Alabama et a remporté la victoire, sa première de la nouvelle saison en NTT IndyCar Series.

Herta, qui avait dominé le classement, a mené un record de course de 97 tours sur 100 de la pole avec la Honda Gainbridge n ° 26 pour l’emporter par 2,4933 secondes sur le double champion Josef Newgarden, qui pilote la Chevrolet n ° 2 Hitachi Team Penske.

Le champion en 2016, les Français Simon Pagenaud, a terminé troisième avec la Chevrolet Penske no 22 Menards / Australian Gold Team sur le circuit routier temporaire de 14 virages et de 2 896 kilomètres. La vitesse moyenne de Herta était de 96 552 mph (155 385 kilomètres à l’heure) dans une course ralentie par seulement trois avertissements.

Les 24 pilotes sur la ligne de départ ont fait face températures inférieures à 27 degrés Celsius et humidité élevée, ce qui a miné chaque partie de leur condition physique pendant une heure et 51 minutes pendant lesquelles ils sont restés au volant.