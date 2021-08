Alex Palou : F1 bon pour les “photos Instagram”, mais pas gagnant

Le leader du championnat IndyCar, Alex Palou, n’a aucun intérêt à échanger l’excitation de la victoire contre plus de temps à la télévision en Formule 1.

L’Espagnol est devenu le sujet de conversation du monde du sport automobile après avoir atteint le sommet de l’IndyCar en Amérique, preuve qu’il y a de l’espoir pour un pilote qui ne trouve pas un grand succès sur l’échelle junior de la Formule 1.

Bien sûr, son entreprise est loin d’être terminée en IndyCar alors qu’il cherche à décrocher le titre en 2021, mais encore âgé de seulement 24 ans, le cheminement de carrière contre toute attente de Palou pourrait-il finalement le mener à la Formule 1 ?

Eh bien, dans l’état actuel des choses, la Formule 1 n’est pas une destination qui l’intéresse, car il ne veut pas troquer le sentiment de victoire de l’IndyCar, contre plus de gloire en Formule 1 mais peu de chances de succès.

« En tant qu’athlète, si vous n’avez pas confiance en vous, c’est fini, c’est fini. Il faut y croire avant de le faire. C’était difficile, mais il fallait essayer et ça s’est bien passé », a-t-il déclaré à Mundo Deportivo à propos de son voyage en IndyCar.

« Pour moi, la F1, c’est évidemment la catégorie reine, mais il n’y a que 20 personnes dans le monde qui s’y consacrent.

« Je devais trouver un moyen d’être un pilote professionnel. Je m’en fichais que ce soit dans les formules, les voitures ou les tracteurs. Quelque chose qui avait quatre roues et un volant.

« Mon rêve était d’arriver en IndyCar, à cause du rêve américain, à cause de la compétitivité du championnat. J’ai pu le remplir et j’ai eu beaucoup de chance pour les personnes, les contacts et les sponsors qui m’ont aidé.

« Je suis très heureux d’être en IndyCar. Ici, 98% des pilotes ont des chances de gagner chaque course et c’est quelque chose qui n’arrive pas en F1. C’est ce qui donne envie d’aller à la prochaine course.

« Ici, tous les jours je me réveille super content. Je suis heureux. Je peux gagner des courses. Je suis dans l’une des plus grandes équipes.

« Ce qui me comble le plus après une course, c’est de l’avoir gagnée. Aller en F1 parce que c’est plus populaire, tu vas passer plus à la télé et tu vas avoir de meilleures photos pour Instagram, mais tu vas être 17e, 15e ou 12e sur la grille… ce n’est pas si drôle de moi.

« Je suis très heureux ici. Les courses sont très grandes. Nous avons l’Indianapolis 500. Il n’y a que deux équipes et quatre pilotes en F1 qui peuvent gagner des courses et c’est quelque chose qui ne vous remplit pas autant que de gagner ici.