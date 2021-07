Àlex Palou, le pilote “parfait”

07/06/2021

Dans sa deuxième saison en IndyCar et sa première dans le puissant Chip Ganassi Racng, Àlex Palou (San Antoni de Vilamajor, Barcelone, 1997) a gagné le statut de favori. En l’absence de six manches, mène le classement général avec 39 points en tête et accumule deux victoires et quatre autres podiums jusqu’à présent cette année, avec une deuxième place historique dans le célèbre Indianapolis 500. Le championnat entre maintenant dans sa pause estivale et reprendra le 8 août à Nashville.

Pendant ce temps, et après sa brillante première moitié de campagne, d’autres embouteilleurs et stars établies du championnat américain s’extasient devant le pilote catalan, qu’ils considèrent comme le plus complet de la nouvelle génération, devant d’autres jeunes talents tels que Patricio O’Ward, Rinus VeeKay ou Colton Herta Josef Newgarden, double champion d’IndyCar en 2017 et 2019, il fait partie des vétérans qui ont été surpris par les performances extraordinaires de Palou. Dimanche dernier, le pilote Penske a remporté sa première victoire de la saison à Mid-Ohio, où son rival catalan a terminé troisième, gardant la tête : « Je donnerais à Àlex les meilleures notes de tous les jeunes. Décidément, je pense que c’est le plus complet & rdquor;, valorisé Newgarden.

« Il y a de grands talents dans cette catégorie de haut en bas, qu’ils soient jeunes, d’âge moyen ou vieux. Et parmi les nouveaux venus, la jeune génération, il semble être le plus fort. Je ne pense pas que ce que fait Àlex soit une surprise. Il est devenu un bon compétiteur, quelqu’un avec qui il va falloir se battre. Il faut être meilleur que lui et être cohérent & rdquor ;, a-t-il ajouté.

Saut de niveau

La première saison captivante de Palou, qui en une année pandémique et sans références des voitures ou des circuits Indy a déjà réussi à éblouir dans le Dale Coyne Racing, a ouvert les portes de l’équipe championne et la plus titrée de la catégorie, Chip Ganassi Racing. Un saut de qualité qu’Àlex a pu profiter de la première fois et que il peut culminer avec votre premier titre.

Disparus Adrián Campos, qui a fait ses débuts à Palou en monoplace à l’Euroformula Open et F3 en 2014, C’était déjà clair pour lui à son époque lorsqu’il a décidé de parier sur lui : “Pour moi, les deux meilleurs cavaliers espagnols sont Fernando Alonso et Antonio García, et je pense qu’Àlex Palou est un mélange des deux. Il a la maturité de Fernando et le chef d’Antonio & rdquor ;. Bref, il a décrit Palou comme le « parfait & rdquor; pilote; comme ils commencent aussi à le voir maintenant Newgarden et beaucoup de ses collègues sur la grille Indy.