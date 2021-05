Alex Palou, onzième de la pratique d’Indianapolis

21/05/2021 à 11h04 CEST

Le pilote brésilien vétéran Tony Kanaan a trouvé le bon mélange d’ingrédients pour la vitesse à l’Indianapolis Motor Speedway, menant ce jeudi la troisième journée d’entraînement pour la 105e édition de l’Indianapolis 500. Kanaan, vainqueur de l’Indy 500 2013 et champion de la SÉRIE INDYCAR 2004, visant à faire son 20e départ dans “The Greatest Show in Racing”, a mené le groupe de 35 voitures avec un meilleur tour de 225,341 mph (362,651 kilomètres).) Avec la n ° 48 L’American Legion Honda, de l’équipe Chip Ganassi Racing.

Les températures de la piste et de l’air ont continué de grimper après un début frais d’entraînement initial mardi et des températures modérées mercredi.. Conor Daly a poursuivi une bonne semaine à l’ovale de 4 023 kilomètres en terminant deuxième avec un record de 362 496 kilomètres (225 245 mi / h) dans la Chevrolet n ° 47. Santino Ferrucci, Le joueur de 22 ans a terminé troisième avec 224,922 mi / h (361, 976 kilomètres) dans la Honda Hy-Vee n ° 45 sur une journée raccourcie.

Ferrucci a été transféré à l’hôpital IU Health Methodist à Indianapolis pour une évaluation plus approfondie de son pied gauche après avoir été impliqué dans le premier incident majeur de séances d’entraînement cette semaine. La Honda Hy-Vee n ° 45 de Ferrucci a fait un quart de tour à gauche au virage 2, a heurté la barrière avant de s’arrêter avec de graves dommages à l’arrière de la voiture.

Un autre champion à Indianapolis, le Brésilien Helio Castroneves, a terminé à la septième place, tandis que le Catalan Alex Palou classée onzième et trois places derrière, à la quatorzième, était le Mexicain Duck O’Ward.

Le pilote colombien vétéran Juan Pablo Montoya il a réalisé le vingt-deuxième meilleur temps de la journée. Dans les résultats combinés des trois jours de formation, le Néo-Zélandais Scott Dixon de Chip Ganassi Racing, la même équipe que Palou, reste en tête du classement, suivi de l’Australien Will Power et Daly qui est le troisième. Palou est toujours à la onzième place.

L’entraînement reprendra ce vendredi, à partir de midi, sur le désormais traditionnel “Fast Friday”, le premier jour avec des niveaux de suralimentation élevés dans les turbocompresseurs du moteur, qui se poursuivra jusqu’à samedi et dimanche pour établir le classement. 90 chevaux et augmenter la vitesse. Les équipes se concentreront sur les configurations qualificatives vendredi en préparation des tests décisifs de samedi et dimanche.