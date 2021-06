Alex Palou remporte son deuxième Grand Prix IndyCar et reprend le leadership

20/06/2021 à 21:48 CEST

.

Le jeune pilote espagnol Alex Palou, avec sa Honda NTT Data n°10, de l’équipe Chip Ganassi Racing, a remporté ce dimanche le Grand Prix Grupo REV des NTT IndyCar Series, le deuxième jusqu’ici cette saison, et a repris le leadership de la compétition.

Palou, qui était parti en cinquième position, a dominé la majeure partie de la course et dans les derniers tours, il a dépassé l’Américain Josef Newgarden, parti de la pole position, et qui menait la course lorsqu’il a subi un problème mécanique et a terminé à la vingt et unième place.

Le jeune pilote espagnol devient avec le Mexicain Canard O’Ward, qui a remporté la dernière course du Grand Prix de Détroit, dans les deux seuls cette saison, il a répété un triomphe.

Palou a marqué son premier en compétition IndyCar lors de la course inaugurale, le Grand Prix de l’Alabama, et était depuis le leader du classement NTT IndyCar Series, jusqu’à ce que le dernier le lui arrache. O’Ward, de l’équipe Arrow McLaren SP, qui a terminé ce dimanche à la neuvième place.

L’Américain Colton herta Il a terminé deuxième et le vétéran australien Will Power est également monté sur le podium en prenant la troisième place.

La course de 55 tours s’est déroulée sur le circuit historique de Road America, après avoir parcouru un parcours de 354 940 kilomètres.