Álex Palou termine deuxième de l’Indianapolis 500

30/05/2021

Le pilote brésilien vétéran Helio castroneves, de l’équipe Meyer Shank Racing, a remporté ce dimanche la 105e édition de l’Indianapolis 500, son quatrième titre, en battant les Espagnols sur la ligne d’arrivée Alex Palou, qui a signé une deuxième place historique.

Palou, qui a terminé à 0,4928 de Castroneves, a obtenu le meilleur résultat d’un Espagnol dans cette épreuve légendaire.

Castroneves, 46 ans, rejoint le légendaire a AJ Foyt, Rick Mears et Al Unser comme les seuls quadruples vainqueurs de la plus grande course IndyCar de l’année après l’avoir remportée en 2001, 2002 et 2009.

Le pilote brésilien, qui a attendu 12 ans pour réaliser l’exploit, est revenu pour devenir Spiderman lorsqu’il a escaladé la clôture du circuit pour commencer sa fête