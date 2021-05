Alex Palou termine septième dans une nouvelle course IndyCar

05/03/2021

Le jeune pilote mexicain Pato O’Ward a remporté sa première victoire dans le Série NTT IndyCar dans la Chevrolet Arrow McLaren SP n ° 5, en remportant le test XPEL 375 ce dimanche au Texas Motor Speedway.

O’Ward, qui a commencé quatrième, a devancé le double champion de la série américain Josef Newgarden avec 24 tours à faire dans la course de 248 tours et a remporté une victoire de 1,2443 seconde sur la Chevrolet XPEL Team Penske n ° 2 de Newgarden.

La victoire est intervenue après cinq classements parmi les trois premiers, dont trois en tant que finalistes, puisque O’Ward est devenu pilote à temps plein dans la série en 2019, y compris le troisième samedi du Genesys 300 sur l’ovale de 1,5 milles ( 2414 kilomètres.

O’Ward est devenu le premier vainqueur mexicain d’une course INDYCAR SERIES depuis Adrián Fernández, en 2004, sur l’ovale de 2 milles (3 218 kilomètres) de l’Auto Club Speedway.

L’Américain Graham Rahal a terminé troisième de la 15e Honda Fleet Cost & Care. Six fois champion de la série, le Néo-Zélandais Scott Dixon, vainqueur du Genesys 300 samedi soir, a terminé quatrième après être parti de la pole dans la Honda N ° 9 PNC Bank Chip Ganassi Racing.

Son compatriote américain Colton Herta a rebondi après un départ anticipé samedi soir en raison d’une panne mécanique pour terminer cinquième de la Honda n ° 26 de Gainbridge.

Dixon a tenu la tête des points de la série, tandis que O’Ward a sauté au deuxième rang du classement, 22 derrière.

Pour la première fois de sa carrière, @PatricioOWard est lauréat #INDYCAR. Écoutez à quoi ressemble ce moment pour le pilote @ArrowMcLarenSP sur @ TXMotorSpeedway. # INDYCAR // # XPEL375 pic.twitter.com/oshK0O2P6n – SÉRIE NTT INDYCAR (@IndyCar) 2 mai 2021

La course était plus compétitive que l’épreuve de 212 tours samedi soir, lorsque Dixon et Le coéquipier de Chip Ganassi, l’Espagnol Alex Palou, ils étaient les seuls leaders et Dixon a fait 206 tours entre seulement trois changements de tête. Palou ce dimanche, avec sa Honda NTT Data n ° 10, devait se contenter de la septième place.

Dixon a mené 163 tours aujourd’hui, mais il y avait neuf leaders et 12 changements de tête dans une course qui est passée de la stratégie de carburant tactique à la vitesse de pointe dans les derniers tours.

Le moment décisif a été vécu lorsque O’Ward s’est approché et a commencé à traquer Newgarden, qui menait au tour 224.

Au tour 225, Ward a tenté de dépasser Newgarden pour prendre la tête avec un mouvement extérieur audacieux dans le virage 1, en vain.

Mais O’Ward a scellé son puissant accord en plongeant dans Newgarden pour prendre la tête au virage 3 sur le même tour et a commencé à s’éloigner, ne perdant aucune distance par la suite et terminant triomphalement avec une moyenne de 169,360 mph (272,558 kilomètres) par heure).