Alex Perez contre Matt Schnell reprogrammé pour l’UFC Fight Night le 4 septembre

Le combat entre Alex Perez et Matt Schnell a une nouvelle date. Le combat a été reporté à l’UFC Fight Night le 4 septembre.

Le changement a été confirmé par Marcel Dorff de MMA DNA ce vendredi soir.

Schnell il tentera de terminer sa phase instable à l’intérieur de l’octogone. Le combattant de la ATT vient de perdre l’avant Rogerio Bontorin par décision en UFC 262. Avant ce combat, il a battu Nom de Tyson dans UFC sur ESPN 20. Mat Il se distingue par son fort grappling, avec 8 victoires en guise d’achèvement.

Perez, aura son premier combat après avoir été soumis par l’ancien champion Deiveson Figueiredo dans UFC 255. La défaite a mis fin à une séquence de trois victoires consécutives. Le combattant de la Équipe Oyama se distingue par son explosivité et son équilibre debout et sur la toile, avec 5 victoires pour KO / TKO et 7 pour l’achèvement.

Nuit de combat UFC du 4 septembre se tiendra au Sommet de l’UFC de Le Vegas, Nevada.

