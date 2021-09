Alex Phillips de GB News s’énerve contre la culture d’annulation ‘boorish’ ‘Ils nous appellent d’extrême droite!’ | Royaume-Uni | Nouvelles

in

L’ancien député européen du Brexit Party, Alex Phillips, a fait rage contre les Britanniques qui ont qualifié GB News d'”extrême droite” dans une diatribe enflammée lors de son émission de l’après-midi. Elle a révélé que les invités invités à son programme “refusaient catégoriquement” d’y assister. Le présentateur a noté que leur refus alimente le déséquilibre politique et le tribalisme en politique.

Mme Phillips a déclaré: “Aujourd’hui, le barrage constant de politiques identitaires et d’injures ridicules qui sont entrés dans le discours politique, concentrés dans une série d’extraits sonores grossiers et d’appâts cliquables incendiaires, a vu le terrain central s’effondrer et pousser tout le bruit à la périphérie.

“Que vous vous identifiiez ou non à l’aile gauche ou à l’aile droite, il est presque exigé aujourd’hui que vous choisissiez un camp et que vous vous abonnez à une liste déroulante d’idéologies, que vous y adhérez naturellement ou non.

“Les termes gauche et droite sont devenus des insultes en eux-mêmes, avec une culture d’annulation constamment rampante, ce qui signifie que, plutôt que de parler, les deux cabales prétendument combatives déterminent souvent qu’il est parfaitement acceptable de ne même pas accepter d’interagir avec l’autre côté perçu.

“Je devrais le savoir. Le nombre de personnes qui veulent peindre cette chaîne à l’extrême droite voit de nombreux contributeurs potentiels que j’invite sur le programme pour donner leur précieuse contribution refusent souvent catégoriquement d’envisager même de me parler, alimentant un épanouissement personnel prophétie de déséquilibre politique.

Elle a poursuivi: “Le terme de droite est désormais devenu synonyme de haine, d’égoïsme, de manque de compassion, de cupidité et de xénophobie.

“Alors que l’aile gauche invite à un sentiment de supériorité morale, à l’autosatisfaction attribuée, au flocon de neige, à la paresse, à la jalousie et à l’amertume.

« Le titrage toxique, alimenté et amplifié par les algorithmes des réseaux sociaux, trahit notre véritable condition humaine d’être un animal sociétal, où en réalité, nous unit plus qu’il ne nous divise.

“Cela continue également d’alimenter une attente de loyauté qui nie le diagramme d’opinion organique de Venn qui nous reflète davantage en tant qu’individus ayant un esprit critique.

L’un d’eux a écrit: “Tout ce que je sais, c’est que j’écoute les députés au Parlement de tous les côtés et je suis d’accord avec ce qu’ils disent, quel que soit leur parti.”

Un autre a ajouté : « Les politiciens ne sont-ils pas là pour eux-mêmes ? Ils ne font jamais ce qu’ils disent.

Une troisième personne a déclaré : « Nous avons certainement besoin de quelque chose de nouveau.

“Le Brexit n’était même pas un pet mouillé, sans parler d’un tremblement de terre.”