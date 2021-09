Alex Reyes veut pitcher avec les Águilas Cibaeñas

Le joueur des Cardinals de St. Louis, Alex Reyes a révélé qu’il voulait participer au LIDOM avec l’équipe de Aigles de Cibaeñas.

Alex Reyes, qui appartient au corps de relève dans le MLB En tant que membre de l’organisation des San Luis Cardinals, il n’a pas fait ses débuts en tant que lanceur à la LIDOM, bien que son arrivée sur le monticule avec les Tigres del Licey ait fait l’objet de rumeurs la saison dernière dans la Ligue d’hiver dominicaine.

Reyes a été échangé à Águilas Cibaeñas en échange de Luis Severino, qui fait maintenant partie des Tigres del Licey.

Alex Reyes Il a l’intention de lancer avec les Águilas Cibaeñas comme partant lors du prochain tournoi d’hiver de la LIDOM, il cherche à recommencer dans les Majors et à ne pas être plus proche, malgré le fait que cette saison MLB, il a une fiche de 8-8 avec une MPM de 2,86 en environ 66 manches et 84 retraits au bâton, plus 29 arrêts et son premier joueur étoile.

Au sein des ligues en dehors des ligues majeures, la LIDOM est l’une des meilleures ligues de toutes, car de nombreux dominicains établis dans le MLB, Joueurs de ligues mineures et autres joueurs de ligues étrangères, le niveau est assez compétitif.

L’équipe d’Águilas Cibaeñas est à égalité avec les Tigres del Licey en tant que deux équipes avec le plus de couronnes de la série finale, ce qui reflète qu’elle est l’une des meilleures équipes de la ligue en général depuis sa création.