Alex Rins : "Je n’abandonne pas"

Alex Rins il a été blessé alors qu’il conduisait son vélo quelques heures avant de commencer la course à domicile, le Grand Prix de Catalogne, ce qui lui a valu le cinquième zéro consécutif après s’être écrasé lors des courses de Portimao, Jerez, Le Mans et Mugello. Un mauvais parcours auquel le pilote Suzuki ne s’attendait pas après sa fin de parcours impeccable en 2020, alors qu’il terminait troisième du Championnat du monde en se battant pour le titre jusqu’au bout. Nous avons discuté avec lui avant son voyage en Allemagne où il reprendra la course ce week-end s’il est déclaré « apte » par les services médicaux du MotoGP.

Comment s’est passé ton accident ?

Je faisais le dernier tour du circuit à vélo. J’étais concentré, à la fin de la ligne droite et je n’ai pas réalisé qu’il y avait une camionnette garée, j’ai perdu l’équilibre et je suis tombé.

Après une convalescence « express », le Dr Mir vous a donné l’autorisation de voyager en Allemagne. Comment allez-vous en ce moment ?

La vérité est qu’il s’agissait d’une opération rapide et peu invasive. Dimanche dernier, j’ai pu conduire une moto. Il est évident que je ne suis pas à cent pour cent, je constate encore un certain inconfort dans ma main, mais ça se passe plutôt bien.

Le Sachsenring est-il un circuit compliqué qui sort d’une blessure de ce type ?

Ce n’est pas difficile à cause du circuit mais à cause du niveau qui est actuellement en MotoGP. Ce n’est pas facile d’arriver et de bien faire en étant à moitié blessé. Notre objectif ce week-end sera donc d’abord de voir comment nous sommes physiquement.

Cinq zéros en sept grands prix Comment surmonter cette spirale négative ?

C’est vrai que je ne suis pas là où je m’attendais. L’année dernière, nous avons très bien terminé le championnat et cette année nous avons également assez bien commencé au Qatar mais nous n’avons pas pu terminer avec une bonne position et puis les cinq zéros sont venus, même si quelques chutes sont venues se battre devant. C’était dommage de ne pas participer aux tests de Montmeló car nous espérions quelque chose que nous trouvions pour me sentir plus à l’aise.

Son partenaire Joan Mir, actuel champion, n’est pas non plus là où il voulait. Avez-vous une moto pire qu’il y a un an?

Le vélo est compétitif et c’est pareil. Il est vrai que les autres ont fait un très grand pas en avant et nous avons fait un petit pas. Il faut travailler plus, mais ce n’est pas facile de s’améliorer quand on a déjà une bonne base.

Avez-vous remarqué l’absence de Davide Brivio dans l’équipe ?

Oui, car en tant que personne, vous l’appréciez et il était un élément clé de la structure de Suzuki. Il s’ennuie de sa présence et de pouvoir lui parler. Sur le plan professionnel, je ne saurais pas quoi dire. Qu’il n’y ait pas de directeur dans l’équipe ne m’affecte pas beaucoup, je me concentre sur le pilotage.

Il y a une bonne ambiance ?

On se voit peu avec Joan Mir, chacun va à sa manière, comme toujours, mais la relation est bonne, respectueuse et je pense qu’on sait tous les deux travailler en équipe.

MotoGP sur DAZN disponible en direct et à la demande. Abonnez-vous et commencez votre mois gratuitement

Une fois récupéré, quel est le but ?

Il faut progresser. Nous n’avons pas commencé de la meilleure des manières mais nous ne pouvons pas abandonner. Vous devez atteindre la fin du championnat en vous battant comme nous l’avons fait l’an dernier.

Qui voyez-vous avec plus d’options pour remporter le titre ?

On voit Fabio très fort. Et au niveau moto, le plus grand pas a été franchi par Ducati. Donc eux, moi et Mir pouvons être à l’avant.

Il ne mentionne pas Marc Marquez…

Je m’attendais à ce que son retour soit meilleur en termes de résultats. Je ne pensais pas être si fatigué pour aller vite. Il n’est pas à cent pour cent physiquement et c’est difficile pour lui, mais je n’exclus pas qu’il fasse de bonnes courses. Au Mans, il a déjà mené pendant quelques tours et il finira sûrement par monter sur le podium.

Sera-ce l’année dernière de Rossi ?

Je ne sais pas. Cela lui coûte cher, je pense plus qu’il ne s’y attendait, mais en Catalogne, il a fait un bon week-end, même s’il n’a pas pu terminer la course.

Tu lui ressembles, à 42 ans ?

Jolin ! depuis lors. La vérité, c’est que je ne sais pas ce que je ferai à cet âge, mais j’espère qu’il me restera de nombreuses années à moto