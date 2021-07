Alex Rodriguez a montré à Jennifer Lopez un amour d’anniversaire sournois sur IG

Alex Rodriguez a toujours l’ex-fiancée Jennifer Lopez dans la tête, même entourée de femmes en bikini.

L’ancienne Yankee de 45 ans a fêté sournoisement l’anniversaire de Lopez – en aimant la publication Instagram de sa sœur Lynda. En l’honneur du 52e anniversaire de Jen, Lynda a partagé un joli selfie avec sa sœur aînée et a écrit une longue légende sur son “rouler ou mourir”.

“Vous éclairez le monde et me montrez ce qui est possible et êtes toujours mon inspiration”, a écrit Lynda. “Parfois, je n’arrive pas à croire que j’ai eu autant de chance que Dieu mette la belle âme que tu es dans ma vie. Je te souhaite encore ton meilleur anniversaire !”

Rodriguez et Jennifer se suivent toujours sur Instagram malgré l’annulation de leurs fiançailles quatre mois auparavant en mars.

Curieusement, Rodriguez et Lopez ont décidé de célébrer leurs anniversaires – à seulement quatre jours d’intervalle – à bord de yachts de luxe à Saint-Tropez.

Rodriguez a été rejoint par plusieurs amis à Saint-Tropez, dont la présentatrice de “NFL on CBS” Melanie Collins. Le couple a été aperçu assis l’un à côté de l’autre lors d’un déjeuner de groupe sur la Côte d’Azur, ce qui a fait penser que Rodriguez et Collins pourraient être enchevêtrés de manière romantique.

Bien que Collins soit l’un des quelque 50 invités présents à la fête d’anniversaire de Rodriguez qui devrait avoir lieu mardi soir, les deux ne sont que des amis, comme l’a rapporté Page Six en exclusivité.

Pendant ce temps, Lopez a passé son propre week-end d’anniversaire dans les bras de son petit ami Ben Affleck.

Après que Lopez ait officialisé leur relation sur Instagram le jour de son anniversaire, l’acteur de 48 ans a été photographié en train de reconstituer une scène clé de sa vidéo “Jenny on the Block”.

Affleck a été vue en train d’être récupérée et déposée par la Cadillac Escalade blanche de Lopez en avril après sa séparation de Rodriguez, déclenchant des rumeurs de réconciliation. Deux semaines plus tard, ils ont été photographiés ensemble pour la première fois depuis plus d’une décennie alors qu’ils étaient en vacances ensemble dans le Montana.

