Alex Rodriguez arrête farouchement les rumeurs d’amour avec Kelly Bensimon

Ces rumeurs de romance sont peut-être sorties du champ gauche, mais Alex Rodriguez se rapproche de l’assiette pour les mettre au repos.

Le mardi 16 novembre, Page Six a rapporté via une source que A-Rod et Kelly Killoren Bensimon, qui est un courtier immobilier et ancienne star de Real Housewives of New York City, « ont une relation textuelle mignonne et séduisante ».

Un représentant de l’ancien Bravo a fait écho à des sentiments similaires.

« Ils ont eu une relation textuelle amusante au cours des deux derniers mois », a déclaré le représentant à E! Nouvelles. « Elle pense qu’il est charmant et un gentleman. Ils ont des amis communs et elle lui a parlé d’immobilier. »

Cependant, le représentant d’Alex raconte une histoire différente sur le type de communication que lui et Kelly ont eu.

En fait, le représentant du joueur à la retraite de la MLB a nié qu’il se passe quoi que ce soit de romantique entre les deux et a expliqué que leurs conversations concernaient strictement les affaires.