Alex Rodriguez brise le silence sur Split avec Jennifer Lopez

Alex Rodriguez et Jennifer Lopez sont à quelques mois de leur rupture et il est clair que tout le monde est passé à autre chose. Ou, du moins, J.Lo pense qu’elle est maintenant dans une relation très sérieuse avec Ben Affleck. Pendant ce temps, A-Rod semble avoir dépassé sa phase de “publication de sanctuaires J.Lo sur Instagram tout en écoutant tristement Coldplay”, et est maintenant dans sa phase de “se détendre sur un yacht et vivre sa meilleure vie de vacances”. (Bien que, oui, lesdites vacances se trouvaient au même endroit que J.Lo et Ben, mais peu importe, passez à autre chose !)

Ni Alex ni Jennifer n’ont dit grand-chose sur leur rupture autre qu’une déclaration commune – et A-Rod criant « Go Yankees » lorsqu’on lui a posé des questions sur Bennifer par paps – mais il a juste expliqué comment il se débrouillait après la scission à Entertainment Tonight, appelant son relation avec J.Lo “incroyable”.

“J’ai eu cinq ans d’une vie et d’un partenariat incroyables et aussi avec mes filles, nous avons tellement appris”, a-t-il déclaré. si reconnaissant pour les cinq dernières années, comment pouvons-nous améliorer les cinq prochaines années grâce aux leçons apprises ? »

Il a ajouté: “Je suis donc dans un endroit formidable. Je suis tellement reconnaissant de l’endroit où Dieu et et et la lumière m’ont vraiment mis, et j’ai vraiment hâte. Surtout de voir comment mes filles continuent de se développer. “

En mai, une “source proche de J.Lo” a parlé à E! News et a déclaré qu’A-Rod avait des difficultés avec elle et Ben, affirmant qu’il était “attristé” de leur relation et lui avait tendu la main pour lui faire savoir “qu’il était contrarié”. Pendant ce temps, ses derniers commentaires surviennent alors que J.Lo l’a abandonné sur Instagram et a supprimé toutes leurs photos ensemble.

