Alex Rodriguez a confirmé le samedi 13 mars que lui et sa fiancée Jennifer Lopez sont toujours ensemble et ne se sont pas séparés.

L’ancien Yankee de New York, 46 ans, s’est entretenu samedi avec TMZ alors qu’il se dirigeait vers le gymnase de Miami.

«Je ne suis pas célibataire», a-t-il répondu à un photographe qui lui a demandé si lui et le nominé aux Golden Globes, 51 ans, avaient décidé de quitter.

Rodriguez a reçu un appel téléphonique en quittant le gymnase et a appelé la personne à qui il parlait «bébé», en leur disant qu’il les rappellerait. Lorsqu’on lui a demandé s’il parlait au Les arnaqueurs actrice, il rit et hocha la tête.

Les commentaires de l’athlète sont venus des heures après Nous hebdomadaire a confirmé que le couple, qui s’est fiancé en 2019, était toujours ensemble.

Après que des rumeurs aient circulé le vendredi 12 mars, selon lesquelles la chanteuse de «Let’s Get Loud» et son fiancé avaient rompu, le couple a annoncé dans un communiqué conjoint à TMZ que «tous les rapports sont inexacts».

«Nous travaillons sur certaines choses», ont-ils ajouté dans leur déclaration de samedi. Le couple est actuellement dans différentes villes, comme le commentateur sportif est en Floride, tandis que Lopez travaille sur un film, Mariage au fusil de chasse, en République dominicaine.

Une source nous a déclaré vendredi qu ‘ »il y avait des problèmes » dans la relation du couple « depuis un certain temps maintenant. »

L’initié a ajouté que le couple ne s’était pas revu depuis le 1er mars, il y a près de deux semaines. Rodriguez a partagé une photo avec son amour sur Instagram le 28 février, lorsqu’il lui a rendu visite dans les Caraïbes. Il a sous-titré la photo, «Perfección».

Un mois plus tôt, le chanteur de «I’m Real» a dit Séduire magazine qu’ils avaient été en couple de conseils au milieu de la pandémie de coronavirus.

«Alex, parmi tous les gens, était comme: ‘J’adore ça. J’adore être à la maison. J’adore faire mes zooms. J’adore savoir que les enfants sont là et que vous êtes là tout le temps », a-t-elle déclaré en février. «Cela a été vraiment très bon. Nous devons travailler sur nous-mêmes. Nous avons fait une thérapie. Je pense que cela nous a vraiment aidés dans notre relation.

Le couple, qui a commencé à se fréquenter en 2017 et s’est fiancé deux ans plus tard, avait prévu de se marier en 2020, mais leurs plans ont été repoussés au milieu de la crise du COVID-19, Lopez admettant au magazine que c’était «un gros problème. «

«Ce n’était peut-être pas le bon moment», a-t-elle ajouté. « Vous commencez à penser à toutes ces choses – comment tout a son genre de moment parfait et divin. »

Écoutez Hot Hollywood de Us Weekly alors que chaque semaine, les rédacteurs en chef de Us décomposent les actualités les plus en vogue sur le divertissement!