Alex Rodríguez est choqué et déçu par les retrouvailles de JLo et Ben

Depuis que Jennifer a commencé sa relation avec Alex Rodriguez, il est devenu connu que la chanteuse doutait de sa réputation d’infidèle dans le passéCependant, elle lui a donné une chance et a rompu avec lui quand elle a réalisé qu’elle ne se souciait pas vraiment de savoir s’il lui avait déjà été infidèle ou non, mais il ne pouvait tout simplement pas vivre avec cette peur et cette méfiance.

Les rumeurs de retrouvailles entre Ben et Jennifer ont émergé la semaine dernière mais ont été considérées comme de simples rumeurs, hier tout a changé car il a été annoncé qu’après le concert VAX LIVE dans lequel les deux ont eu des apparitions séparées ils ont pris un jet ensemble pour le Montana et y sont restés une semaine et aussi les paparazzi les ont attrapés ensemble alors qu’ils étaient à bord d’une camionnette.

Leurs retrouvailles ont lieu 17 ans après leur rupture. Le couple s’est fiancé mais ne s’est jamais rendu à l’autel car ils ont annulé leur mariage quelques jours auparavant.