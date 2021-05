Alex Rodriguez est devenu trop «nécessiteux» pour Jennifer Lopez, et elle l’a coupé ⋆ .

Depuis Jennifer Lopez et Alex Rodriguez ont annoncé qu’ils se séparaient et mettaient fin à leurs fiançailles, A-Rod vit sa vie comme si c’était le troisième acte d’une comédie romantique. Vous savez, la partie où le mec cherche désespérément à gagner l’amour de sa vie au gros morceau de mauvais garçon avec des intentions douteuses? A-Rod a tout essayé pour séduire JLo dans ses bras chimiquement repulpés, de manger de la nourriture ensemble à de bonnes pensées à ce sujet. JLo n’est clairement pas aussi intéressé à revenir à A-Rod. Même si elle ne l’avait peut-être pas déjà Ben Affleck De retour dans sa vie, elle ne voudrait rien avoir à voir avec la façon dont A-Rod a agi désespérément. Jenny du bloc est maintenant Jenny qui bloquera vos appels.

La tentative la plus récente d’A-Rod pour récupérer JLo aurait pu être cette publication sur Instagram, mettant en vedette A-Rod en train de dîner avec ses filles et trois couverts vides à la table. Quand A-Rod et JLo étaient ensemble, ils ont mélangé leurs familles à la manière de Brady Bunch, de sorte que ces trois sièges vides pourraient être pour les trois personnes vides qui y étaient assises. Ça n’a pas marché. Une source qui a parlé au magazine People affirme que JLo est officiellement au-dessus de toute la merde d’A-Rod, y compris toute triste et solitude qui se languit de son ancienne fiancée:

“[Alex] avait l’impression que lui et Jennifer continueraient comme amis, mais il agit tellement dans le besoin que Jennifer lui a coupé la parole. Jennifer semble très heureuse. Elle a essayé pendant longtemps de faire fonctionner sa relation avec Alex. Elle se sent bien d’avoir décidé de rompre. Elle ne lui fait tout simplement pas confiance et ne voulait plus perdre de temps », conclut la source.

Cette source ne dit pas comment JLo l’a interrompu. A-t-elle effacé ses coordonnées de son téléphone? Dites à son agent de sécurité de ne pas le laisser passer la porte d’entrée, peu importe ce qu’il prétend avoir laissé chez elle? Mais si elle a bloqué son numéro, c’est probablement pour le mieux. La source continue:

“Alex n’est pas ravi”, a déclaré la source sur la façon dont les choses se sont récemment déroulées après sa séparation de l’ex-fiancée Lopez, notant que l’ancien Yankee Rodriguez de New York avait espéré que les choses entre les deux resteraient amicales. “Cela a vraiment blessé son ego.”

Choqué, bouleversé et maintenant, PAS HEUREUX. Pauvre A-Rod. Que peut-il faire maintenant? Peut-être qu’il pourrait s’inspirer un peu du film de 1997 Addicted to Love. A-Rod peut canaliser sa Meg Ryan intérieure et jurer de se venger de l’amant qui l’a quitté et est passé à autre chose, en créant un quadrilatère d’amour avec l’ancien amour de Ben Affleck. JLo et Ben seront sûrement tellement fous quand ils verront A-Rod se pavaner dans la ville avec ses lèvres enroulées autour d’une paille de café glacé Dunkin ‘Donuts.

Pic: Wenn.com