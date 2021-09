Alex Rodríguez et sa saison 40-40

in

Depuis qu’il a commencé sa carrière dans le baseball au milieu des années 90, tout le monde savait qu’il était destiné à réussir, puisque le talent et l’enthousiasme dont il a fait preuve depuis pour établir la norme à cet égard. Bien que la vie d’Alex Rodríguez en tant que joueur ait été marquée par la stigmatisation des stéroïdes, sa qualité plus que démontrée est maintenue légitime par ses chiffres impressionnants.

Le riche dossier de service d’Alex regorge de jalons et d’événements uniques, en termes de coups de circuit, de points produits et de pourcentage de base. En ce sens, l’un de ces événements mérite d’être examiné aujourd’hui.

Le 19 septembre 1998, l’arrêt-court alors prometteur des Mariners de Seattle a réalisé son 40e coup de circuit cette saison-là. La marque elle-même est un nombre fermé imposant, beaucoup plus dans la section des home run mais à cette époque, je représente non seulement qu’avec son homer proche, Alex Rodríguez est devenu le troisième joueur de l’histoire dans les majors à frapper 40 home runs et à en voler 40 bases dans la même campagne.

Chers lecteurs, sans aucun doute un fait curieux sur l’une des réalisations importantes de ce joueur emblématique qui fait plus que renforcer sa légende.