Alex Rodriguez jette un indice sur Ben Affleck après des rumeurs sur sa romance avec JLo – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

L’ancien joueur des Yankees de New York Alex Rodriguez a donné une réponse énigmatique à une question sur la prétendue réconciliation de son ex, Jennifer Lopez, avec l’acteur Ben Affleck. “Allez les Yankees!” Six.

Il faut se rappeler qu’Affleck, avec qui Lopez était fiancé au début des années 2000, est fan de la Red Sox de Boston, le grand rival des Yankees. C’était peut-être une allusion à l’interprète de Batman – Lopez et Affleck – qui a mis fin à sa relation avec l’actrice Ana de Armas en janvier – ils ont passé environ une semaine de vacances ensemble au Yellowstone Club dans le Montana, selon une source anonyme.

«Ils étaient seuls. Juste les deux », révèle-t-il dans un commentaire au tabloïd E! Actualités De son côté, un autre informateur, consulté par les médias de Page Six, affirme qu’Affleck a été vu à plusieurs reprises aller au manoir de la diva dans le bronx en Californie dans sa voiture blanche Escalade.

“Ses membres de la sécurité viennent le chercher à un endroit proche et le ramènent après avoir passé quelques heures chez lui”, souligne-t-il.

Lo et A-Rod se sont fiancés en septembre 2019, après plus de deux ans de relation, mais le mariage a été reporté à deux reprises en raison de la pandémie. En mars 2021, des rumeurs sur leur rupture présumée ont commencé à circuler.

«Nous avons réalisé que nous sommes meilleurs en tant qu’amis et nous espérons continuer à l’être», a finalement annoncé le couple en avril.

Spoutnik