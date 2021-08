Alex Rodriguez parle de la séparation de Jennifer Lopez

Alex Rodriguez parle de sa séparation récemment cimentée avec Jennifer Lopez, ne disant que de belles choses à propos de son ex-fiancée. “J’ai eu cinq ans d’une vie et d’un partenariat incroyables et aussi avec mes filles, nous avons tellement appris. Et maintenant, nous avons l’opportunité de saisir cela et d’aller de l’avant et de dire:” Vous savez quoi? Nous sommes tellement reconnaissants pour la dernière fois. cinq ans, comment pouvons-nous améliorer les cinq prochaines années grâce aux leçons apprises ?'”, a-t-il déclaré à Entertainment Tonight. “Donc, je suis dans un endroit formidable. Je suis tellement reconnaissant de l’endroit où Dieu et et et la lumière m’ont vraiment mis, et j’ai vraiment hâte. Surtout de voir comment mes filles continuent de se développer.”

Alors qu’il a fait sa juste part de rencontres après leur rupture (comme Lopez a également évolué avec l’ancien fling Ben Affleck), au lieu de se concentrer sur sa vie amoureuse, Rodriguez a amélioré sa carrière en utilisant sa position de président et président de Presidente beer pour aider d’autres entrepreneurs à atteindre leurs objectifs. Ce qui a inspiré son désir d’aller au-delà de la salle du conseil, c’est son héros d’enfance : Magic Johnson. “Quand]je pense à monter dans n’importe quoi, je pense à mon héros d’enfance, Magic Johnson”, a expliqué Rodriguez. “La magie m’a montré que vous pouvez être un joueur de basket-ball du Temple de la renommée sur le bois dur et que vous pouvez être un gars du Temple de la renommée dans la salle du conseil.”

“Et, parce que c’était un homme de couleur, je l’ai regardé et j’ai dit : ‘Oh mec, pourquoi pas moi ?” Rodriguez a continué. Et c’est l’une des raisons pour lesquelles il attend avec impatience de diriger Presidente dans sa « campagne pour soutenir et promouvoir les jeunes entrepreneurs afin qu’ils soient leur [own] Presidente.” À l’avenir, il espère que l’exemple qu’il donne aujourd’hui pourra être la poussée dont un autre entrepreneur a besoin pour briser d’autres plafonds de verre. “J’espère pouvoir ouvrir les portes à d’autres personnes de couleur, minorités, Latinos, femmes, c’est le bon moment. pour cela », a-t-il déclaré. « N’importe qui peut être Presidente, absolument tout le monde devrait l’être. C’est l’âge d’or de l’entrepreneuriat et il y a tellement d’opportunités là-bas.”

Il a ajouté: “Si vous pouvez vous lever et vous battre, que ce soit une activité secondaire ou votre activité principale, n’importe qui peut y arriver. Un jeune comme moi est parti de Miami, à cause du baseball, et j’ai pu le prendre et le faire d’autres choses. Cela me donne également une plate-forme pour faire de grandes choses comme celle-ci et aider la prochaine génération d’entrepreneurs. “