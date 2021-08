Alex Rodríguez pense que Jonathan Loaisiga peut être plus proche

in

L’ex-joueur de la MLB, Alex Rodriguez, a suivi de près la carrière de Jonathan Loaisiga et plus en cette saison des majors.

Alex Rodriguez il est resté dans le monde des médias en travaillant pour Foxs. Dans l’un de ces entretiens, il a déclaré que le Nicaragua Jonathan Loaisiga peut être un démarreur ou un proche dans un proche avenir de la MLB.

Voici les mots de A-Rodríguez :

« Vous avez fait un travail incroyable. Il a été une partie très importante des Yankees qui joue très bien. Un bras en très bonne santé, très bon et un avenir merveilleux.

«L’avenir peut être ce qu’il veut, ce peut être un proche ou un partant. Il a un bras très sain, très efficace, le plomb est son efficacité, au fur et à mesure qu’il développe les autres lancers, on verra jusqu’où il atteindra dans sa carrière “, a déclaré Rodríguez.

EXCLUSIF! Voyez ce qu’Alex Rodríguez a parlé de Jonathan Loáisiga #Beisbol #Nicas #MLB #8DeportivoTN8 pic.twitter.com/kECBkuHdQe – Vidéos 8Deportivo (@ 8DVideos2) 30 août 2021

Notamment, Loasigia a tenté de s’imposer dans les majors en tant que partant avec le Yankees de New York, alors les blessures ne l’ont pas laissé couler à 100% et il a dû s’imposer comme un releveur. Soudain, son dossier ressemble à celui d’un partant, il a 9 victoires et 4 défaites, une MPM de 2,19 en 65,2 manches avec 65 retraits au bâton.

Parfois, Aaron Boone le laisse lancer deux manches, il sait que son bras peut tenir assez longtemps.