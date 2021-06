Alex Rodriguez s’entraîne avec son ex-femme alors que la réunion de Bennifer se réchauffe .

Alex Rodriguez s’est entraîné avec son ex-femme Cynthia Scurtis (Photos: ./ Instgram/ @arod/ @amandaalvarez18)

Alex Rodriguez doit siroter la même eau que Bennifer car il a maintenant retrouvé son ex-femme.

L’ancien joueur de la MLB, qui s’est séparé de sa fiancée Jennifer Lopez en avril, a passé du temps avec son ex-femme et la mère de ses deux enfants, Cynthia Scurtis, ce week-end.

Dans une vidéo Instagram, on voit Cynthia envelopper un sac de glace sur la jambe d’Alex au milieu de leur séance d’entraînement dans le gymnase.

Alex a écrit à côté du clip : « Cynthia est une maman de classe mondiale pour nos filles… enveloppant de la glace – cependant ?!?!?! MDR.’

Une autre photo montre le couple aux côtés du mari de Cynthia, Angel Nicolas, prouvant qu’ils forment tous une famille recomposée heureuse.

Alex, 45 ans, et Cynthia, 48 ans, sont parents de deux filles, Natasha, 16 ans, et Ella, 13 ans, issues de leur mariage de six ans qui a duré entre 2006 et 2008.

En janvier, Alex a parlé de sa relation de coparentalité avec Cynthia et a expliqué sur le podcast Raising The Bar : « Quand je veux faire des choses à Noël avec les filles, je peux commencer à demander, pas la permission, mais de manière proactive en juillet. Je parle peut-être de Noël, par opposition à si j’étais dans un état d’esprit différent, je le laisserais tomber le 15 décembre et je dirais : « Hé, Cynthia, puis-je avoir les enfants ?

Alex ne tarit pas d’éloges sur la mère de ses enfants (Photo : Instagram, @arod/@amandaalvarez18)



A-Rod n’a eu aucun problème en troisième roue avec Cynthia et son mari Angel Nicolas (Photo: @arod, Instagram)



Jennifer et Alex ont annoncé leur séparation en avril (Photo: Invision)

« Donc, ça a été une très, très belle expérience pour nous. je suis très amical avec [Cynthia’s husband] Angel, il est merveilleux avec mes filles. Je pense qu’avoir quatre bonnes personnes à la table, eh bien, trois bonnes personnes et moi.

Les fiançailles d’Alex avec Jennifer, 51 ans, ont pris fin en avril après avoir passé quatre ans ensemble.

Le couple a publié une déclaration commune expliquant qu’ils étaient “mieux en tant qu’amis” et continueraient à travailler ensemble sur des projets communs.

Plus: Nouvelles du Showbiz américain



Quelques semaines plus tard, Jennifer a été vue en train de traîner avec son ancien fiancé Ben Affleck, dont elle s’est séparée en 2004.

Les co-stars de Gigli sont inséparables depuis – y compris passer des nuits chez l’autre – suscitant des rumeurs selon lesquelles ils seraient de nouveau ensemble 17 ans plus tard.

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page de divertissement.

Suivez Metro.co.uk Entertainment sur Twitter et Facebook pour les dernières mises à jour sur les célébrités et les divertissements. Vous pouvez désormais également recevoir des articles Metro.co.uk directement sur votre appareil. Inscrivez-vous ici pour recevoir nos alertes push quotidiennes.



PLUS : Jennifer Lopez et Ben Affleck font le moins pour faire taire les rumeurs de réunion de Bennifer car ils portent les mêmes vêtements



PLUS : L’ex de Ben Affleck, Jennifer Garner, “donne le sceau d’approbation à Jennifer Lopez” au milieu des revendications de la réunion de Bennifer





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();